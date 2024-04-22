Курганца отправили в колонию за ДТП с двумя погибшими

23 апреля 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Приговор суда курганцу вступил в законную силу (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Курганец, совершивший дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погибло двое людей, был отправлен в тюрьму на два с половиной года. Об этом сообщил telegram-канал судебной системы Курганской области «Далматовским районным судом Курганской области постановлен обвинительный приговор в отношении зауральца, который, управляя автомобилем, нарушил Правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц», — сообщил telegram-канал судебной системы Курганской области. По данным telegram-канала, суд признал курганца виновным в совершении преступления. В качестве наказания суд назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, осужденному запретили управлять транспортом на три года. Также, сообщается, что суд взыскал с осужденного денежную компенсацию морального вреда в размере 1,7 млн рублей. При этом курганец ранее добровольно выплатил некую сумму потерпевшим, которая не уточняется. Приговор осужденному по ДТП вступил в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганец, совершивший дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погибло двое людей, был отправлен в тюрьму на два с половиной года. Об этом сообщил telegram-канал судебной системы Курганской области «Далматовским районным судом Курганской области постановлен обвинительный приговор в отношении зауральца, который, управляя автомобилем, нарушил Правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц», — сообщил telegram-канал судебной системы Курганской области. По данным telegram-канала, суд признал курганца виновным в совершении преступления. В качестве наказания суд назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, осужденному запретили управлять транспортом на три года. Также, сообщается, что суд взыскал с осужденного денежную компенсацию морального вреда в размере 1,7 млн рублей. При этом курганец ранее добровольно выплатил некую сумму потерпевшим, которая не уточняется. Приговор осужденному по ДТП вступил в законную силу.