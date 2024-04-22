Курганца отправили в колонию за ДТП с двумя погибшими

Курганец, совершивший дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погибло двое людей, был отправлен в тюрьму на два с половиной года. Об этом сообщил telegram-канал судебной системы Курганской области
«Далматовским районным судом Курганской области постановлен обвинительный приговор в отношении зауральца, который, управляя автомобилем, нарушил Правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц», — сообщил telegram-канал судебной системы Курганской области.
По данным telegram-канала, суд признал курганца виновным в совершении преступления. В качестве наказания суд назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, осужденному запретили управлять транспортом на три года. Также, сообщается, что суд взыскал с осужденного денежную компенсацию морального вреда в размере 1,7 млн рублей. При этом курганец ранее добровольно выплатил некую сумму потерпевшим, которая не уточняется. Приговор осужденному по ДТП вступил в законную силу.
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Курганец, совершивший дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погибло двое людей, был отправлен в тюрьму на два с половиной года. Об этом сообщил telegram-канал судебной системы Курганской области «Далматовским районным судом Курганской области постановлен обвинительный приговор в отношении зауральца, который, управляя автомобилем, нарушил Правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц», — сообщил telegram-канал судебной системы Курганской области. По данным telegram-канала, суд признал курганца виновным в совершении преступления. В качестве наказания суд назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, осужденному запретили управлять транспортом на три года. Также, сообщается, что суд взыскал с осужденного денежную компенсацию морального вреда в размере 1,7 млн рублей. При этом курганец ранее добровольно выплатил некую сумму потерпевшим, которая не уточняется. Приговор осужденному по ДТП вступил в законную силу.