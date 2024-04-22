22 апреля 2024

Курганца отправили в колонию за ДТП с двумя погибшими

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
Приговор суда курганцу вступил в законную силу (архивное фото) Фото:

Курганец, совершивший дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погибло двое людей, был отправлен в тюрьму на два с половиной года. Об этом сообщил telegram-канал судебной системы Курганской области

«Далматовским районным судом Курганской области постановлен обвинительный приговор в отношении зауральца, который, управляя автомобилем, нарушил Правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц», — сообщил telegram-канал судебной системы Курганской области.

По данным telegram-канала, суд признал курганца виновным в совершении преступления. В качестве наказания суд назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, осужденному запретили управлять транспортом на три года. Также, сообщается, что суд взыскал с осужденного денежную компенсацию морального вреда в размере 1,7 млн рублей. При этом курганец ранее добровольно выплатил некую сумму потерпевшим, которая не уточняется. Приговор осужденному по ДТП вступил в законную силу.

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Курганец, совершивший дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погибло двое людей, был отправлен в тюрьму на два с половиной года. Об этом сообщил telegram-канал судебной системы Курганской области «Далматовским районным судом Курганской области постановлен обвинительный приговор в отношении зауральца, который, управляя автомобилем, нарушил Правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц», — сообщил telegram-канал судебной системы Курганской области. По данным telegram-канала, суд признал курганца виновным в совершении преступления. В качестве наказания суд назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, осужденному запретили управлять транспортом на три года. Также, сообщается, что суд взыскал с осужденного денежную компенсацию морального вреда в размере 1,7 млн рублей. При этом курганец ранее добровольно выплатил некую сумму потерпевшим, которая не уточняется. Приговор осужденному по ДТП вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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