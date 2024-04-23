Ишим в Абатском прибавил почти 1,5 метра за сутки: все новости о паводке на 24 апреля. Онлайн-трансляция

Уровень воды в реке Ишим в Абатском за сутки вырос почти на полтора метра

24 апреля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Вода приходит в Абатский район, до критического уровня реки Ишим на этой территории остались считанные часы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году За сутки вода в реке Ишим в селе Абатском Тюменской области поднялась почти на полтора метра, на 08:00 24 апреля ее уровень составляет 919 см. До критической точки в 960 см осталось совсем немного. В скором времени в районе ждут большую воду. URA.RU продолжает следить за основными событиями паводка в Тюменской области. 11:16 В селе Мизоново Ишимского района работает ПВР для пациентов, находящихся на программном гемодиализе. Решение о размещении пациентов данной категории в одном месте было принято по поручению директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой.



Все пациенты, находящиеся на диализе, требуют особого внимания. У многих процедуры проходят три раза в неделю. На лечение в нефросовет они будут доставляться специальным транспортом. 11:13 В Тюменской области подтоплены 155 домов, 523 дачи, 2 776 приусадебных участков и 17 участков автодорог. Об этом сообщает МЧС РФ. 11:11 Река в селе Абатском вышла из русла и стала подбираться к дамбе. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Как говорят местные жители лестница, которую можно увидеть на видео, еще вчера была затоплена по первые ступени, а сейчас уже треть сооружения находится под водой. 11:03 Жителей Тюменской области приглашают присоединиться к трудовым десантам по расчистке территорий, пострадавших от паводка. Добровольцем предстоит навести порядок на придомовых территориях, в местах общественного пользования, в парках и скверах, на берегах рек и озер.



Заявки от желающих принимаются на платформе ДОБРО.РФ или телефону 8 (3452) 29-03-01. 10:52 За два часа уровень воды в Коркино вырос на 5 см, в Упорово — на 3 см, в Абатском — на 16 см. В Ильинке без изменений, в Ишиме -1 см. Telegram-канал инфоцентра правительства Тюменской области 10:50 Роспотребнадзор не нашел следов аденовирусов, норовирусов, ротавирусов, астровирусов, энтеровирусов и гепатита А в пробах воды, отобранных в связи с паводком. Однако, как ранее сообщали власти, в Казанском районе жителям запретили пить воду из-под крана без предварительного кипячения. 10:09 В Афонькино Казанского района работает лодочная переправа в Ильинку. График: Афонькино: отправление в 07:00 и 16:00;

Ильинка: отправление в 07:30 и 16:30.

В экстренных случаях и в зависимости от погодных условий время отправления может быть изменено. 10:02 Уровень воды по состоянию на 08:00 24 апреля: река Ишим в Абатском: 919 см (+149 см за сутки);

река Тобол в Коркино: 787 см (+73 за сутки);

река Ишим в Ильинке: 842 см (-3 см за сутки);

река Ишим в Ишиме: 1042 см (- 11 см за сутки). Telegram-канал инфоцентра правительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За сутки вода в реке Ишим в селе Абатском Тюменской области поднялась почти на полтора метра, на 08:00 24 апреля ее уровень составляет 919 см. До критической точки в 960 см осталось совсем немного. В скором времени в районе ждут большую воду. URA.RU продолжает следить за основными событиями паводка в Тюменской области. 11:16 24.04.2024 В селе Мизоново Ишимского района работает ПВР для пациентов, находящихся на программном гемодиализе. Решение о размещении пациентов данной категории в одном месте было принято по поручению директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой. Все пациенты, находящиеся на диализе, требуют особого внимания. У многих процедуры проходят три раза в неделю. На лечение в нефросовет они будут доставляться специальным транспортом. 11:13 24.04.2024 В Тюменской области подтоплены 155 домов, 523 дачи, 2 776 приусадебных участков и 17 участков автодорог. Об этом сообщает МЧС РФ. 11:11 24.04.2024 Река в селе Абатском вышла из русла и стала подбираться к дамбе. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Как говорят местные жители лестница, которую можно увидеть на видео, еще вчера была затоплена по первые ступени, а сейчас уже треть сооружения находится под водой. 11:03 24.04.2024 Жителей Тюменской области приглашают присоединиться к трудовым десантам по расчистке территорий, пострадавших от паводка. Добровольцем предстоит навести порядок на придомовых территориях, в местах общественного пользования, в парках и скверах, на берегах рек и озер. Заявки от желающих принимаются на платформе ДОБРО.РФ или телефону 8 (3452) 29-03-01. 10:52 24.04.2024 За два часа уровень воды в Коркино вырос на 5 см, в Упорово — на 3 см, в Абатском — на 16 см. В Ильинке без изменений, в Ишиме -1 см. 10:50 24.04.2024 Роспотребнадзор не нашел следов аденовирусов, норовирусов, ротавирусов, астровирусов, энтеровирусов и гепатита А в пробах воды, отобранных в связи с паводком. Однако, как ранее сообщали власти, в Казанском районе жителям запретили пить воду из-под крана без предварительного кипячения. 10:09 24.04.2024 В Афонькино Казанского района работает лодочная переправа в Ильинку. График: В экстренных случаях и в зависимости от погодных условий время отправления может быть изменено. 10:02 24.04.2024 Уровень воды по состоянию на 08:00 24 апреля: