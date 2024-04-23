За сутки вода в реке Ишим в селе Абатском Тюменской области поднялась почти на полтора метра, на 08:00 24 апреля ее уровень составляет 919 см. До критической точки в 960 см осталось совсем немного. В скором времени в районе ждут большую воду. URA.RU продолжает следить за основными событиями паводка в Тюменской области.
11:16 24.04.2024 В селе Мизоново Ишимского района работает ПВР для пациентов, находящихся на программном гемодиализе. Решение о размещении пациентов данной категории в одном месте было принято по поручению директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой.
Все пациенты, находящиеся на диализе, требуют особого внимания. У многих процедуры проходят три раза в неделю. На лечение в нефросовет они будут доставляться специальным транспортом.
11:13 24.04.2024 В Тюменской области подтоплены 155 домов, 523 дачи, 2 776 приусадебных участков и 17 участков автодорог. Об этом сообщает МЧС РФ.
11:11 24.04.2024 Река в селе Абатском вышла из русла и стала подбираться к дамбе. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Как говорят местные жители лестница, которую можно увидеть на видео, еще вчера была затоплена по первые ступени, а сейчас уже треть сооружения находится под водой.
11:03 24.04.2024 Жителей Тюменской области приглашают присоединиться к трудовым десантам по расчистке территорий, пострадавших от паводка. Добровольцем предстоит навести порядок на придомовых территориях, в местах общественного пользования, в парках и скверах, на берегах рек и озер.
Заявки от желающих принимаются на платформе ДОБРО.РФ или телефону 8 (3452) 29-03-01.
10:52 24.04.2024 За два часа уровень воды в Коркино вырос на 5 см, в Упорово — на 3 см, в Абатском — на 16 см. В Ильинке без изменений, в Ишиме -1 см.
10:50 24.04.2024 Роспотребнадзор не нашел следов аденовирусов, норовирусов, ротавирусов, астровирусов, энтеровирусов и гепатита А в пробах воды, отобранных в связи с паводком. Однако, как ранее сообщали власти, в Казанском районе жителям запретили пить воду из-под крана без предварительного кипячения.
10:09 24.04.2024 В Афонькино Казанского района работает лодочная переправа в Ильинку. График:
- Афонькино: отправление в 07:00 и 16:00;
- Ильинка: отправление в 07:30 и 16:30.
В экстренных случаях и в зависимости от погодных условий время отправления может быть изменено.
10:02 24.04.2024 Уровень воды по состоянию на 08:00 24 апреля:
- река Ишим в Абатском: 919 см (+149 см за сутки);
- река Тобол в Коркино: 787 см (+73 за сутки);
- река Ишим в Ильинке: 842 см (-3 см за сутки);
- река Ишим в Ишиме: 1042 см (- 11 см за сутки).
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