В скандал с элитной гимназией Перми вмешался ОНФ

Реготделение ОНФ по Пермскому краю подключилось к скандальной ситуации переселения детей из школы №21 в элитную Дягилевскую гимназию. Родители Дягилевки выступили против обучения их детей в одном корпусе с обычными школьниками. ОНФ считает, что учащихся школы №21 надо распределить в другие образовательные учреждения центра города, сообщает пресс-служба Народного фронта
«Народный фронт считает, что интеграция учащихся и педагогов школы № 21 в коллективы школ Ленинского района, а также совместная разработка и реализация образовательной программы школы будет способствовать успешной адаптации и снятию напряженности. Обособление коллективов и реализация разных образовательных программ не исключает рисков», — говорится в сообщении. ОНФ также хочет создать рабочую группу, куда войдут представители мэрии, правительства и родителей.
Основанием для такого заявления стало обращение 400 родителей Дягилевской гимназии в реготделение ОНФ. Они считают, что переселение 200 детей из закрытой на ремонт школы №21 в старый корпус Дягилевки повлечет «нарушение прав детей обеих школ на безопасные условия получения образования». В гимназии сейчас «свободно» только 98 мест из 858. То есть это максимум человек, который может принять учреждение. При этом, посчитали в ОНФ, 63 место свободно в соседней гимназии №17. Туда тоже можно переселить детей из школы №21.
Скандал вокруг временного переселения 200 детей из школы №21 в Дягилевскую гимназию разразился пару недель назад. Родители гимназии выступили категорически против такого соседства. Мэр Перми Эдуард Соснин, комментируя историю, заявлял, что Дягилевская гимназия — единственное учреждение в центре города, где есть свободные места. И решение о переселении детей — взвешенное и продуманное. А министр образования региона Раиса Кассина говорила о том, что не понимает, как возникла ситуация, где детей делят на своих и чужих.
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Реготделение ОНФ по Пермскому краю подключилось к скандальной ситуации переселения детей из школы №21 в элитную Дягилевскую гимназию. Родители Дягилевки выступили против обучения их детей в одном корпусе с обычными школьниками. ОНФ считает, что учащихся школы №21 надо распределить в другие образовательные учреждения центра города, сообщает пресс-служба Народного фронта «Народный фронт считает, что интеграция учащихся и педагогов школы № 21 в коллективы школ Ленинского района, а также совместная разработка и реализация образовательной программы школы будет способствовать успешной адаптации и снятию напряженности. Обособление коллективов и реализация разных образовательных программ не исключает рисков», — говорится в сообщении. ОНФ также хочет создать рабочую группу, куда войдут представители мэрии, правительства и родителей. Основанием для такого заявления стало обращение 400 родителей Дягилевской гимназии в реготделение ОНФ. Они считают, что переселение 200 детей из закрытой на ремонт школы №21 в старый корпус Дягилевки повлечет «нарушение прав детей обеих школ на безопасные условия получения образования». В гимназии сейчас «свободно» только 98 мест из 858. То есть это максимум человек, который может принять учреждение. При этом, посчитали в ОНФ, 63 место свободно в соседней гимназии №17. Туда тоже можно переселить детей из школы №21. Скандал вокруг временного переселения 200 детей из школы №21 в Дягилевскую гимназию разразился пару недель назад. Родители гимназии выступили категорически против такого соседства. Мэр Перми Эдуард Соснин, комментируя историю, заявлял, что Дягилевская гимназия — единственное учреждение в центре города, где есть свободные места. И решение о переселении детей — взвешенное и продуманное. А министр образования региона Раиса Кассина говорила о том, что не понимает, как возникла ситуация, где детей делят на своих и чужих.