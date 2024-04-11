Мэр Перми прокомментировал скандал с Дягилевской гимназией

Глава Перми: переезд 21-й школы в Дягилевскую гимназию — единственное решение

11 апреля 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин не пошел на уступки Дягилевской гимназии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин назвал размещение школы №21 на площадях Дягилевской гимназии продуманным и проработанным решением. Более того, оно единственное. Ранее педагоги и родители учеников гимназии выступили против этого. «Мы понимаем, что данное решение вызывает определенные изменения в жизни учеников как Дягилевской гимназии, так и 21-й школы. Это продуманное, проработанное решение ситуации. Сейчас мы проводим встречи и консультации как с педагогами, так и родителями обоих учебных заведений для того, чтобы выстроить оптимальное расписание и логистику», — написал глава Перми в Telegram. По словам Соснина, учитывая загруженность школ в центральной части города, «единственным учреждением, которое может принять учеников 21-й школы, является Дягилевская гимназия, которая сейчас недозагружена». Ранее URA.RU рассказывало, что здание школы №21 в Перми экстренно закрыли в 2021 году на капремонт. Он не проведен до сих пор. Дети вынуждены учиться в других школах. В апреле стало известно о планах властей разметить 21-ю школу в историческом корпусе Дягилевской гимназии. Это возмутило как родителей, так и педагогов гимназии. В случае «уплотнения» детям придется учиться в две смены, будет невозможно заниматься всем спектром дополнительного образования, которое предоставляет гимназия, говорят они. Кроме того, здание корпуса является памятником архитектуры, в нем размещается уникальный музей Сергея Дягилева. «Дягилевка» готова принять часть учеников 21-й школы, но не 200 человек, как это планируют сделать власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Перми Эдуард Соснин назвал размещение школы №21 на площадях Дягилевской гимназии продуманным и проработанным решением. Более того, оно единственное. Ранее педагоги и родители учеников гимназии выступили против этого. «Мы понимаем, что данное решение вызывает определенные изменения в жизни учеников как Дягилевской гимназии, так и 21-й школы. Это продуманное, проработанное решение ситуации. Сейчас мы проводим встречи и консультации как с педагогами, так и родителями обоих учебных заведений для того, чтобы выстроить оптимальное расписание и логистику», — написал глава Перми в Telegram. По словам Соснина, учитывая загруженность школ в центральной части города, «единственным учреждением, которое может принять учеников 21-й школы, является Дягилевская гимназия, которая сейчас недозагружена». Ранее URA.RU рассказывало, что здание школы №21 в Перми экстренно закрыли в 2021 году на капремонт. Он не проведен до сих пор. Дети вынуждены учиться в других школах. В апреле стало известно о планах властей разметить 21-ю школу в историческом корпусе Дягилевской гимназии. Это возмутило как родителей, так и педагогов гимназии. В случае «уплотнения» детям придется учиться в две смены, будет невозможно заниматься всем спектром дополнительного образования, которое предоставляет гимназия, говорят они. Кроме того, здание корпуса является памятником архитектуры, в нем размещается уникальный музей Сергея Дягилева. «Дягилевка» готова принять часть учеников 21-й школы, но не 200 человек, как это планируют сделать власти.