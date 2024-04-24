24 апреля 2024

Тюменцам на майские праздники не покажут салюты

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Салют. Тюмень, люди, тюмень, толпа, толпа людей, день города
Салюты отменены в Тюмени 1 и 9 мая Фото:

На праздниках 1 и 9 мая в Тюмени в этом году не состоится традиционного салюта. Об изменениях в праздновании Дня Весны и Труда и Дня Победы сообщила заместитель мэра города Дина Горковец, в ходе очередного заседания городской думы.

«Фейерверков не будет. 1 и 9 будут произведены салюты из стрелкового оружия», — сказала Горковец.

Ранее агентство писало, что в майские праздники тюменцев ожидает холодная погода. На время майских праздников в магазинах Тюмени введен запрет на продажу алкоголя.

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На праздниках 1 и 9 мая в Тюмени в этом году не состоится традиционного салюта. Об изменениях в праздновании Дня Весны и Труда и Дня Победы сообщила заместитель мэра города Дина Горковец, в ходе очередного заседания городской думы. «Фейерверков не будет. 1 и 9 будут произведены салюты из стрелкового оружия», — сказала Горковец. Ранее агентство писало, что в майские праздники тюменцев ожидает холодная погода. На время майских праздников в магазинах Тюмени введен запрет на продажу алкоголя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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