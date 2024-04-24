Тюменцам на майские праздники не покажут салюты

Салюты отменены в Тюмени 1 и 9 мая
На праздниках 1 и 9 мая в Тюмени в этом году не состоится традиционного салюта. Об изменениях в праздновании Дня Весны и Труда и Дня Победы сообщила заместитель мэра города Дина Горковец, в ходе очередного заседания городской думы.
«Фейерверков не будет. 1 и 9 будут произведены салюты из стрелкового оружия», — сказала Горковец.
Ранее агентство писало, что в майские праздники тюменцев ожидает холодная погода. На время майских праздников в магазинах Тюмени введен запрет на продажу алкоголя.
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