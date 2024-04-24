Курганским властям от безысходности пришлось нанять уволенного начальника. Инсайд

25 апреля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

У директора депэкономразвития Курганской области появился заместитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области Заместителем директора департамента экономического развития Курганской области стал Алексей Черепанов. Он занимал эту должность до декабря 2023 года. По словам источника URA.RU, связанного с политической сферой, Черепанова не планировали вновь приглашать, но сделали это из-за дефицита кадров. «Черепанов возглавил в департаменте управление промышленности и транспорта и стал замдиректора. До декабря он уже работал на этой должности. С ним не стали продлевать контракт, поскольку он за год не нашел общего языка с коллегами и не прижился в департаменте. Сейчас у директора Ковалева замов не осталось, и Черепанова позвали на прежнее место», — сообщил источник. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа. После ухода Черепанова единственным замом Ковалева был Иван Смирных. В марте стало известно, что он возглавил новый департамент соцполитики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместителем директора департамента экономического развития Курганской области стал Алексей Черепанов. Он занимал эту должность до декабря 2023 года. По словам источника URA.RU, связанного с политической сферой, Черепанова не планировали вновь приглашать, но сделали это из-за дефицита кадров. «Черепанов возглавил в департаменте управление промышленности и транспорта и стал замдиректора. До декабря он уже работал на этой должности. С ним не стали продлевать контракт, поскольку он за год не нашел общего языка с коллегами и не прижился в департаменте. Сейчас у директора Ковалева замов не осталось, и Черепанова позвали на прежнее место», — сообщил источник. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа. После ухода Черепанова единственным замом Ковалева был Иван Смирных. В марте стало известно, что он возглавил новый департамент соцполитики.