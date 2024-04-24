24 апреля 2024

В Тюмени мужчину переехала машина, которой управляла его девятилетняя дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
За руль автомобиля свою дочь пострадавший посадил сам Фото:

В пригороде Тюмени отец посадил свою малолетнюю дочь за руль автомобиля, чтобы она выехала на нем из гаража. Ребенок не справился с управлением, машина наехала на мужчину, а после врезалась в забор. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«9-летняя девочка сегодня сбила на автомобиле „Черри“ своего отца, который сам усадил ребенка за руль, доверив дочери выехать на автомобиле из гаража. Предварительно, начав движение, девочка перепутала педали газа и тормоза. Автомобиль наехал на 40-летнего мужчину, отца школьницы, после чего въехал в забор и кустарники», — говорится в сообщении.

У мужчины перелом ноги, ему грозит административное наказание. Ребенок не пострадал.

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В пригороде Тюмени отец посадил свою малолетнюю дочь за руль автомобиля, чтобы она выехала на нем из гаража. Ребенок не справился с управлением, машина наехала на мужчину, а после врезалась в забор. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «9-летняя девочка сегодня сбила на автомобиле „Черри“ своего отца, который сам усадил ребенка за руль, доверив дочери выехать на автомобиле из гаража. Предварительно, начав движение, девочка перепутала педали газа и тормоза. Автомобиль наехал на 40-летнего мужчину, отца школьницы, после чего въехал в забор и кустарники», — говорится в сообщении. У мужчины перелом ноги, ему грозит административное наказание. Ребенок не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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