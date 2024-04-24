В Тюмени мужчину переехала машина, которой управляла его девятилетняя дочь

В пригороде Тюмени отец посадил свою малолетнюю дочь за руль автомобиля, чтобы она выехала на нем из гаража. Ребенок не справился с управлением, машина наехала на мужчину, а после врезалась в забор. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
«9-летняя девочка сегодня сбила на автомобиле „Черри“ своего отца, который сам усадил ребенка за руль, доверив дочери выехать на автомобиле из гаража. Предварительно, начав движение, девочка перепутала педали газа и тормоза. Автомобиль наехал на 40-летнего мужчину, отца школьницы, после чего въехал в забор и кустарники», — говорится в сообщении.
У мужчины перелом ноги, ему грозит административное наказание. Ребенок не пострадал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В пригороде Тюмени отец посадил свою малолетнюю дочь за руль автомобиля, чтобы она выехала на нем из гаража. Ребенок не справился с управлением, машина наехала на мужчину, а после врезалась в забор. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «9-летняя девочка сегодня сбила на автомобиле „Черри“ своего отца, который сам усадил ребенка за руль, доверив дочери выехать на автомобиле из гаража. Предварительно, начав движение, девочка перепутала педали газа и тормоза. Автомобиль наехал на 40-летнего мужчину, отца школьницы, после чего въехал в забор и кустарники», — говорится в сообщении. У мужчины перелом ноги, ему грозит административное наказание. Ребенок не пострадал.