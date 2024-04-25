В Тюмени взлетели цены на мясо

25 апреля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

За год цена на мясо птицы увеличилась в среднем на 30% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в цене выросло мясо птицы и говядины. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. «Мясо курицы на тюменских рынках очень заметно подорожало. Если в ноябре прошлого года килограмм куриных бедер стоил около 260 рублей, то сейчас — 340 рублей. То есть, рост составил практически 100 рублей. Та же история с говядиной», — сообщил агентству один из покупателей. «Частные фермеры также подняли цены на мясо домашнего производства. Говорят, из-за того, что подорожали корма. В среднем, их продукция выросла на 15%», — заявил инсайдер URA.RU, близкий к сфере животноводства. В управление ФАС по Тюменской области отправлен запрос. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в цене выросло мясо птицы и говядины. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. «Мясо курицы на тюменских рынках очень заметно подорожало. Если в ноябре прошлого года килограмм куриных бедер стоил около 260 рублей, то сейчас — 340 рублей. То есть, рост составил практически 100 рублей. Та же история с говядиной», — сообщил агентству один из покупателей. «Частные фермеры также подняли цены на мясо домашнего производства. Говорят, из-за того, что подорожали корма. В среднем, их продукция выросла на 15%», — заявил инсайдер URA.RU, близкий к сфере животноводства. В управление ФАС по Тюменской области отправлен запрос. Ответ на него ожидается.