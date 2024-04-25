В Тюмени взлетели цены на мясо

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курицы нет. Тюмень, мясо курицы, пустой прилавок, морозильник, пустой морозильник
За год цена на мясо птицы увеличилась в среднем на 30% Фото:

В Тюмени в цене выросло мясо птицы и говядины. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Мясо курицы на тюменских рынках очень заметно подорожало. Если в ноябре прошлого года килограмм куриных бедер стоил около 260 рублей, то сейчас — 340 рублей. То есть, рост составил практически 100 рублей. Та же история с говядиной», — сообщил агентству один из покупателей.

«Частные фермеры также подняли цены на мясо домашнего производства. Говорят, из-за того, что подорожали корма. В среднем, их продукция выросла на 15%», — заявил инсайдер URA.RU, близкий к сфере животноводства.

В управление ФАС по Тюменской области отправлен запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени в цене выросло мясо птицы и говядины. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. «Мясо курицы на тюменских рынках очень заметно подорожало. Если в ноябре прошлого года килограмм куриных бедер стоил около 260 рублей, то сейчас — 340 рублей. То есть, рост составил практически 100 рублей. Та же история с говядиной», — сообщил агентству один из покупателей. «Частные фермеры также подняли цены на мясо домашнего производства. Говорят, из-за того, что подорожали корма. В среднем, их продукция выросла на 15%», — заявил инсайдер URA.RU, близкий к сфере животноводства. В управление ФАС по Тюменской области отправлен запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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