В ЯНАО задержали беглого убийцу, а участник СВО получит место в думе Салехарда
На Ямале полицейские поймали убийцу, сбежавшего из свердловской колонии. А участник спецоперации станет основным кандидатом на место главы столичной гордумы. Об этих и других новостях на Ямале 25 апреля рассказывает агентство URA.RU.
- Полиция Нового Уренгоя задержала мужчину, совершившего побег из колонии в Свердловской области. Он отбывал наказание за двойное убийство.
- На праймериз «Единой России» зарегистрировался боец СВО Юрий Новопольцев. Кандидату прочат место председателя думы Салехарда.
- С началом мая на Ямале прекратят работу все региональные зимники. Движение на них откроют только в следующем сезоне.
- Ямальский газовый гигант АО «Ачимгаз» потерял 87% чистой прибыли за один год.
- Воздушная гавань Нового Уренгоя понижает цены на парковку. Новые тарифы начнут действовать с 1 мая.
- На Ямале произведут оптимизацию медучреждений. Красноселькупская больница станет частью Таркосалинской ЦРБ
- Аварийное жилье в Новом Уренгоя полностью расселят до конца 2024 года.
- И.о. прокурора ЯНАО принял жалобы оленеводов на скупщиков мяса. Прокуратура начала незамедлительную проверку.
- Темное пятно на одной из ямальских рек, принятое за разлив нефти, оказалось водорослями.
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