24 апреля 2024

Полицейские задержали сбежавшего убийцу, а участник СВО станет депутатом: главное за 25 апреля

Полицейские задержали сбежавшего убийцу, а участник СВО получит место в думе
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО задержали беглого убийцу, а участник СВО получит место в думе Салехарда Фото:

На Ямале полицейские поймали убийцу, сбежавшего из свердловской колонии. А участник спецоперации станет основным кандидатом на место главы столичной гордумы. Об этих и других новостях на Ямале 25 апреля рассказывает агентство URA.RU.

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На Ямале полицейские поймали убийцу, сбежавшего из свердловской колонии. А участник спецоперации станет основным кандидатом на место главы столичной гордумы. Об этих и других новостях на Ямале 25 апреля рассказывает агентство URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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