Чистая прибыль газового гиганта в ЯНАО уверенно стремится к нулю

АО «Ачимгаз» в 2023 году сократило чистую прибыль до 2,4 млрд рублей

25 апреля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

За год ОА «Ачимгаз» потеряло 87% чистой прибыли Фото: Илья Московец © URA.RU Чистая прибыль АО «Ачимгаз» по итогам 2023 года составила всего 2,4 млрд рублей, что на 15,5 млрд меньше по сравнению с предыдущим периодом. Газовый гигант, разрабатывающий одно из крупнейших месторождений ЯНАО, за год потерял 87% чистой прибыли, следует из данных аналитического сервиса. Доходность компании упала на 60%. Как следует из данных СБИС, чистая прибыль АО «Ачимгаз», ведущего разработку на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении, по итогам 2023 года составила всего 2,4 млрд рублей. Для сравнения: в 2021 году, когда предприятие уже вышло на проектную мощность, чистая прибыль равнялась 60,5 млрд рублей. Снижение на 70% началось в 2022 году. Доходность компании с 2022 года упала с 107,3 млрд рублей до 16 млрд рублей к 2023 году. Прогнозы на 2024 год остаются неблагоприятными. Планируемая доходность — 9,5 млрд рублей, компанию ожидают убытки до 1,9 млрд рублей. При этом платежеспособность АО «Ачимгаз» остается высокой, угрозы финансовой зависимости нет, отмечает СБИС. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании шести новых российских обществ с ограниченной ответственностью для руководства Южно-Русским и участками ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Как сообщал «Коммерсант», указ предусматривает принудительную продажу доли австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea. «Речь идет о совместных предприятиях с „Газпромом“ „Ачимгаз“ по разработке первого блока ачимовских залежей Уренгойского месторождения (у Wintershall 50%), „Ачим девелопмент“ — по разработке соответственно четвертого и пятого блоков (у Wintershall 24,99%) и „Севернефтегазпроме“ (у Wintershall 35%, у OMV 24,99%)», — отмечает источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чистая прибыль АО «Ачимгаз» по итогам 2023 года составила всего 2,4 млрд рублей, что на 15,5 млрд меньше по сравнению с предыдущим периодом. Газовый гигант, разрабатывающий одно из крупнейших месторождений ЯНАО, за год потерял 87% чистой прибыли, следует из данных аналитического сервиса. Доходность компании упала на 60%. Как следует из данных СБИС, чистая прибыль АО «Ачимгаз», ведущего разработку на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении, по итогам 2023 года составила всего 2,4 млрд рублей. Для сравнения: в 2021 году, когда предприятие уже вышло на проектную мощность, чистая прибыль равнялась 60,5 млрд рублей. Снижение на 70% началось в 2022 году. Доходность компании с 2022 года упала с 107,3 млрд рублей до 16 млрд рублей к 2023 году. Прогнозы на 2024 год остаются неблагоприятными. Планируемая доходность — 9,5 млрд рублей, компанию ожидают убытки до 1,9 млрд рублей. При этом платежеспособность АО «Ачимгаз» остается высокой, угрозы финансовой зависимости нет, отмечает СБИС. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании шести новых российских обществ с ограниченной ответственностью для руководства Южно-Русским и участками ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Как сообщал «Коммерсант», указ предусматривает принудительную продажу доли австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea. «Речь идет о совместных предприятиях с „Газпромом“ „Ачимгаз“ по разработке первого блока ачимовских залежей Уренгойского месторождения (у Wintershall 50%), „Ачим девелопмент“ — по разработке соответственно четвертого и пятого блоков (у Wintershall 24,99%) и „Севернефтегазпроме“ (у Wintershall 35%, у OMV 24,99%)», — отмечает источник.