Что будет с рыбой в Тюменских водоемах после паводков

Госрыбцентр: паводки помогут увеличить популяции рыбы в реках Тюменской области
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Паводок в селе Клепиково. Ишимский район , половодье, паводок, наводнение, потоп, разлив
Большая вода поможет увеличить популяцию рыбы Фото:
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Большая вода, которая пришла в Тюменскую область из-за паводка, поможет увеличить популяцию рыбы в местных водоемах. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией рыбохозяйственной экологии тюменского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Андрей Матковский.

«Подъем уровня воды положительно скажется на рыбе. Прежде всего увеличатся нерестовые и нагульные акватории, как следствие должны возрасти численность популяций и темп роста особей. Положительно скажется и повышение уровня воды в озерах», — пояснил URA.RU Матковский.

По его словам, отрицательного эффекта можно не бояться: загрязнения, которые в водоемы принесет паводок, на популяции не скажутся. «Загрязнения будут сильно разбавлены, и на водных экосистемах не отразятся. К тому же, с повышением температуры воды, ускорится процесс самоочищения вод благодаря различным обитающим в реках и озерах организмам», — добавил Матковский в беседе с URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что большая вода принесла в Тюменскую область необычную для региона рыбу. После обсуждения, любители рыбалки решили, что это амурский вьюн.

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Большая вода, которая пришла в Тюменскую область из-за паводка, поможет увеличить популяцию рыбы в местных водоемах. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией рыбохозяйственной экологии тюменского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Андрей Матковский. «Подъем уровня воды положительно скажется на рыбе. Прежде всего увеличатся нерестовые и нагульные акватории, как следствие должны возрасти численность популяций и темп роста особей. Положительно скажется и повышение уровня воды в озерах», — пояснил URA.RU Матковский. По его словам, отрицательного эффекта можно не бояться: загрязнения, которые в водоемы принесет паводок, на популяции не скажутся. «Загрязнения будут сильно разбавлены, и на водных экосистемах не отразятся. К тому же, с повышением температуры воды, ускорится процесс самоочищения вод благодаря различным обитающим в реках и озерах организмам», — добавил Матковский в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало, что большая вода принесла в Тюменскую область необычную для региона рыбу. После обсуждения, любители рыбалки решили, что это амурский вьюн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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