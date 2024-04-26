Что будет с рыбой в Тюменских водоемах после паводков

Большая вода, которая пришла в Тюменскую область из-за паводка, поможет увеличить популяцию рыбы в местных водоемах. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией рыбохозяйственной экологии тюменского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Андрей Матковский.
«Подъем уровня воды положительно скажется на рыбе. Прежде всего увеличатся нерестовые и нагульные акватории, как следствие должны возрасти численность популяций и темп роста особей. Положительно скажется и повышение уровня воды в озерах», — пояснил URA.RU Матковский.
По его словам, отрицательного эффекта можно не бояться: загрязнения, которые в водоемы принесет паводок, на популяции не скажутся. «Загрязнения будут сильно разбавлены, и на водных экосистемах не отразятся. К тому же, с повышением температуры воды, ускорится процесс самоочищения вод благодаря различным обитающим в реках и озерах организмам», — добавил Матковский в беседе с URA.RU.
Ранее агентство рассказало, что большая вода принесла в Тюменскую область необычную для региона рыбу. После обсуждения, любители рыбалки решили, что это амурский вьюн.
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Большая вода, которая пришла в Тюменскую область из-за паводка, поможет увеличить популяцию рыбы в местных водоемах. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией рыбохозяйственной экологии тюменского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Андрей Матковский. «Подъем уровня воды положительно скажется на рыбе. Прежде всего увеличатся нерестовые и нагульные акватории, как следствие должны возрасти численность популяций и темп роста особей. Положительно скажется и повышение уровня воды в озерах», — пояснил URA.RU Матковский. По его словам, отрицательного эффекта можно не бояться: загрязнения, которые в водоемы принесет паводок, на популяции не скажутся. «Загрязнения будут сильно разбавлены, и на водных экосистемах не отразятся. К тому же, с повышением температуры воды, ускорится процесс самоочищения вод благодаря различным обитающим в реках и озерах организмам», — добавил Матковский в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало, что большая вода принесла в Тюменскую область необычную для региона рыбу. После обсуждения, любители рыбалки решили, что это амурский вьюн.