В каких домах Кургана начнут отключать воду. Список

В Кургане с 13 мая начнется отключение горячей воды

26 апреля 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

В Кургане с 13 мая начнут отключать горячую воду Фото: Александр Константинов © URA.RU В Кургане с 13 мая начнется отключение горячей воды в жилых домах для ремонта и гидравлических испытаний тепловых сетей перед зимним отопительным сезоном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК). «C 13 мая в Кургане начнется плановое отключение горячей воды в жилых домах на период от 3 до 4 недель в зависимости от района города. Это необходимо для подготовки централизованной системы теплоснабжения к следующему отопительному периоду», — сообщили в пресс-службе КГК. Будут проведены капитальные ремонты участка тепломагистрали «Юг» по улице Пушкина и участка тепломагистрали «Север-2» над железнодорожным полотном вблизи Чеховского моста. Узнать срок отключения по конкретному адресу можно с помощью интерактивной карты. Отключение горячей воды в Кургане начнется с 13 мая Скрин: интерактивная карта отключения воды в Кургане Подготовка тепловых сетей к зиме будет проходить в два этапа Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане с 13 мая начнется отключение горячей воды в жилых домах для ремонта и гидравлических испытаний тепловых сетей перед зимним отопительным сезоном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК). «C 13 мая в Кургане начнется плановое отключение горячей воды в жилых домах на период от 3 до 4 недель в зависимости от района города. Это необходимо для подготовки централизованной системы теплоснабжения к следующему отопительному периоду», — сообщили в пресс-службе КГК. Будут проведены капитальные ремонты участка тепломагистрали «Юг» по улице Пушкина и участка тепломагистрали «Север-2» над железнодорожным полотном вблизи Чеховского моста. Узнать срок отключения по конкретному адресу можно с помощью интерактивной карты.