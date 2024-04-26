В Кургане с 13 мая начнется отключение горячей воды в жилых домах для ремонта и гидравлических испытаний тепловых сетей перед зимним отопительным сезоном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК).
«C 13 мая в Кургане начнется плановое отключение горячей воды в жилых домах на период от 3 до 4 недель в зависимости от района города. Это необходимо для подготовки централизованной системы теплоснабжения к следующему отопительному периоду», — сообщили в пресс-службе КГК.
Будут проведены капитальные ремонты участка тепломагистрали «Юг» по улице Пушкина и участка тепломагистрали «Север-2» над железнодорожным полотном вблизи Чеховского моста. Узнать срок отключения по конкретному адресу можно с помощью интерактивной карты.
Отключение горячей воды в Кургане начнется с 13 мая
Скрин: интерактивная карта отключения воды в Кургане
Подготовка тепловых сетей к зиме будет проходить в два этапа
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В Кургане с 13 мая начнется отключение горячей воды в жилых домах для ремонта и гидравлических испытаний тепловых сетей перед зимним отопительным сезоном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК). «C 13 мая в Кургане начнется плановое отключение горячей воды в жилых домах на период от 3 до 4 недель в зависимости от района города. Это необходимо для подготовки централизованной системы теплоснабжения к следующему отопительному периоду», — сообщили в пресс-службе КГК. Будут проведены капитальные ремонты участка тепломагистрали «Юг» по улице Пушкина и участка тепломагистрали «Север-2» над железнодорожным полотном вблизи Чеховского моста. Узнать срок отключения по конкретному адресу можно с помощью интерактивной карты.