В правительстве Тюменской области рассказали, как помогут бизнесменам, пострадавшим из-за паводков

Предприниматели, чей бизнес пострадал от паводков в Тюменской области, могут рассчитывать на получение кредита под минимальный процент. Об этом заявил замгубернатора Андрей Пантелеев. Его слова передает информационный центр правительства Тюменской области.
«С некоторыми предпринимателями обсудили вопрос о пролонгации микрозаймов. Можем продлить и снизить текущую нагрузку, чтобы они не гасили тело кредита, а оплачивали только проценты», — передает слова замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева инфоцентр.
Ранее агентство писало о том, что в регионе открыли горячую линию для предпринимателей, пострадавших от паводка. В тюменские села, которые оказались в зоне подтопления, была отправлена делегация, которая проконтролирует работы местных предприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Предприниматели, чей бизнес пострадал от паводков в Тюменской области, могут рассчитывать на получение кредита под минимальный процент. Об этом заявил замгубернатора Андрей Пантелеев. Его слова передает информационный центр правительства Тюменской области. «С некоторыми предпринимателями обсудили вопрос о пролонгации микрозаймов. Можем продлить и снизить текущую нагрузку, чтобы они не гасили тело кредита, а оплачивали только проценты», — передает слова замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева инфоцентр. Ранее агентство писало о том, что в регионе открыли горячую линию для предпринимателей, пострадавших от паводка. В тюменские села, которые оказались в зоне подтопления, была отправлена делегация, которая проконтролирует работы местных предприятий.