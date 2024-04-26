В правительстве Тюменской области рассказали, как помогут бизнесменам, пострадавшим из-за паводков

Бизнесу, пострадавшему от паводка в Тюменской области, снизят плату по кредиту

26 апреля 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Замгубернатора Андрей Пантелеев встретился с сельскими предпринимателями Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Предприниматели, чей бизнес пострадал от паводков в Тюменской области, могут рассчитывать на получение кредита под минимальный процент. Об этом заявил замгубернатора Андрей Пантелеев. Его слова передает информационный центр правительства Тюменской области. «С некоторыми предпринимателями обсудили вопрос о пролонгации микрозаймов. Можем продлить и снизить текущую нагрузку, чтобы они не гасили тело кредита, а оплачивали только проценты», — передает слова замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева инфоцентр. Ранее агентство писало о том, что в регионе открыли горячую линию для предпринимателей, пострадавших от паводка. В тюменские села, которые оказались в зоне подтопления, была отправлена делегация, которая проконтролирует работы местных предприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматели, чей бизнес пострадал от паводков в Тюменской области, могут рассчитывать на получение кредита под минимальный процент. Об этом заявил замгубернатора Андрей Пантелеев. Его слова передает информационный центр правительства Тюменской области. «С некоторыми предпринимателями обсудили вопрос о пролонгации микрозаймов. Можем продлить и снизить текущую нагрузку, чтобы они не гасили тело кредита, а оплачивали только проценты», — передает слова замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева инфоцентр. Ранее агентство писало о том, что в регионе открыли горячую линию для предпринимателей, пострадавших от паводка. В тюменские села, которые оказались в зоне подтопления, была отправлена делегация, которая проконтролирует работы местных предприятий.