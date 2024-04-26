В правительстве Тюменской области рассказали, как помогут бизнесменам, пострадавшим из-за паводков

Бизнесу, пострадавшему от паводка в Тюменской области, снизят плату по кредиту
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, пантелеев андрей
Замгубернатора Андрей Пантелеев встретился с сельскими предпринимателями Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Предприниматели, чей бизнес пострадал от паводков в Тюменской области, могут рассчитывать на получение кредита под минимальный процент. Об этом заявил замгубернатора Андрей Пантелеев. Его слова передает информационный центр правительства Тюменской области.

«С некоторыми предпринимателями обсудили вопрос о пролонгации микрозаймов. Можем продлить и снизить текущую нагрузку, чтобы они не гасили тело кредита, а оплачивали только проценты», — передает слова замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева инфоцентр.

Ранее агентство писало о том, что в регионе открыли горячую линию для предпринимателей, пострадавших от паводка. В тюменские села, которые оказались в зоне подтопления, была отправлена делегация, которая проконтролирует работы местных предприятий.

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Предприниматели, чей бизнес пострадал от паводков в Тюменской области, могут рассчитывать на получение кредита под минимальный процент. Об этом заявил замгубернатора Андрей Пантелеев. Его слова передает информационный центр правительства Тюменской области. «С некоторыми предпринимателями обсудили вопрос о пролонгации микрозаймов. Можем продлить и снизить текущую нагрузку, чтобы они не гасили тело кредита, а оплачивали только проценты», — передает слова замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева инфоцентр. Ранее агентство писало о том, что в регионе открыли горячую линию для предпринимателей, пострадавших от паводка. В тюменские села, которые оказались в зоне подтопления, была отправлена делегация, которая проконтролирует работы местных предприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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