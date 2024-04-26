26 апреля 2024

Псковский боец «Босс» следит за дамбой и помогает эвакуировать курганцев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая вода уходит из региона, оставляя подтопленные дома (архивное фото)
Большая вода уходит из региона, оставляя подтопленные дома (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Военнослужащий из Пскова с позывным «Босс» помогает следить за дамбой и эвакуировать население Кургана. Об этом рассказали представители «Народного фронта» Курганской области.

«Военный из Пскова прибыл в Курган. Не раздумывая, 21-летний боец с позывным „Босс“ решил принять участие в ликвидации последствий паводка, несмотря на то, что приехал, чтобы помочь с похоронами участника СВО», — написано на странице регионального отделения фронта в соцсети «ВКонтакте». Сейчас псковский боец является старшим по охране дамбы, следит за ее состоянием и порядком. В подчинении у «Босса» — порядка 100 человек.

Согласно последним данным, в Курганской области подтопленными остаются около 9000 домов и дач. Ранее губернатор региона Вадим Шумков благодарил участника спецоперации, который во время своего отпуска помогал следить за паводковой обстановкой и принимать решения по защите областного центра. Для этого был задействован дрон военнослужащего. В данный момент в Белозерском округе наблюдается прирост уровня воды в реке. На территории проводят работы по увеличению дамбы.

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Военнослужащий из Пскова с позывным «Босс» помогает следить за дамбой и эвакуировать население Кургана. Об этом рассказали представители «Народного фронта» Курганской области. «Военный из Пскова прибыл в Курган. Не раздумывая, 21-летний боец с позывным „Босс“ решил принять участие в ликвидации последствий паводка, несмотря на то, что приехал, чтобы помочь с похоронами участника СВО», — написано на странице регионального отделения фронта в соцсети «ВКонтакте». Сейчас псковский боец является старшим по охране дамбы, следит за ее состоянием и порядком. В подчинении у «Босса» — порядка 100 человек. Согласно последним данным, в Курганской области подтопленными остаются около 9000 домов и дач. Ранее губернатор региона Вадим Шумков благодарил участника спецоперации, который во время своего отпуска помогал следить за паводковой обстановкой и принимать решения по защите областного центра. Для этого был задействован дрон военнослужащего. В данный момент в Белозерском округе наблюдается прирост уровня воды в реке. На территории проводят работы по увеличению дамбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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