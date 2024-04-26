Военнослужащий из Пскова с позывным «Босс» помогает следить за дамбой и эвакуировать население Кургана. Об этом рассказали представители «Народного фронта» Курганской области.
«Военный из Пскова прибыл в Курган. Не раздумывая, 21-летний боец с позывным „Босс“ решил принять участие в ликвидации последствий паводка, несмотря на то, что приехал, чтобы помочь с похоронами участника СВО», — написано на странице регионального отделения фронта в соцсети «ВКонтакте». Сейчас псковский боец является старшим по охране дамбы, следит за ее состоянием и порядком. В подчинении у «Босса» — порядка 100 человек.
Согласно последним данным, в Курганской области подтопленными остаются около 9000 домов и дач. Ранее губернатор региона Вадим Шумков благодарил участника спецоперации, который во время своего отпуска помогал следить за паводковой обстановкой и принимать решения по защите областного центра. Для этого был задействован дрон военнослужащего. В данный момент в Белозерском округе наблюдается прирост уровня воды в реке. На территории проводят работы по увеличению дамбы.
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Военнослужащий из Пскова с позывным «Босс» помогает следить за дамбой и эвакуировать население Кургана. Об этом рассказали представители «Народного фронта» Курганской области. «Военный из Пскова прибыл в Курган. Не раздумывая, 21-летний боец с позывным „Босс“ решил принять участие в ликвидации последствий паводка, несмотря на то, что приехал, чтобы помочь с похоронами участника СВО», — написано на странице регионального отделения фронта в соцсети «ВКонтакте». Сейчас псковский боец является старшим по охране дамбы, следит за ее состоянием и порядком. В подчинении у «Босса» — порядка 100 человек. Согласно последним данным, в Курганской области подтопленными остаются около 9000 домов и дач. Ранее губернатор региона Вадим Шумков благодарил участника спецоперации, который во время своего отпуска помогал следить за паводковой обстановкой и принимать решения по защите областного центра. Для этого был задействован дрон военнослужащего. В данный момент в Белозерском округе наблюдается прирост уровня воды в реке. На территории проводят работы по увеличению дамбы.