Псковский боец «Босс» следит за дамбой и помогает эвакуировать курганцев. Видео

27 апреля 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

Большая вода уходит из региона, оставляя подтопленные дома (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Военнослужащий из Пскова с позывным «Босс» помогает следить за дамбой и эвакуировать население Кургана. Об этом рассказали представители «Народного фронта» Курганской области. «Военный из Пскова прибыл в Курган. Не раздумывая, 21-летний боец с позывным „Босс“ решил принять участие в ликвидации последствий паводка, несмотря на то, что приехал, чтобы помочь с похоронами участника СВО», — написано на странице регионального отделения фронта в соцсети «ВКонтакте». Сейчас псковский боец является старшим по охране дамбы, следит за ее состоянием и порядком. В подчинении у «Босса» — порядка 100 человек. Согласно последним данным, в Курганской области подтопленными остаются около 9000 домов и дач. Ранее губернатор региона Вадим Шумков благодарил участника спецоперации, который во время своего отпуска помогал следить за паводковой обстановкой и принимать решения по защите областного центра. Для этого был задействован дрон военнослужащего. В данный момент в Белозерском округе наблюдается прирост уровня воды в реке. На территории проводят работы по увеличению дамбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий из Пскова с позывным «Босс» помогает следить за дамбой и эвакуировать население Кургана. Об этом рассказали представители «Народного фронта» Курганской области. «Военный из Пскова прибыл в Курган. Не раздумывая, 21-летний боец с позывным „Босс“ решил принять участие в ликвидации последствий паводка, несмотря на то, что приехал, чтобы помочь с похоронами участника СВО», — написано на странице регионального отделения фронта в соцсети «ВКонтакте». Сейчас псковский боец является старшим по охране дамбы, следит за ее состоянием и порядком. В подчинении у «Босса» — порядка 100 человек. Согласно последним данным, в Курганской области подтопленными остаются около 9000 домов и дач. Ранее губернатор региона Вадим Шумков благодарил участника спецоперации, который во время своего отпуска помогал следить за паводковой обстановкой и принимать решения по защите областного центра. Для этого был задействован дрон военнослужащего. В данный момент в Белозерском округе наблюдается прирост уровня воды в реке. На территории проводят работы по увеличению дамбы.