27 апреля 2024

Депздрав раскрыл, сколько ямальцев больны ожирением

В ЯНАО 3,3% жителей больны ожирением
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер на брифинге «Презентация проектов Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Челябинск, здоровье, болезнь, ожирение, полнота, толстая женщина
В ЯНАО 3,3% жителей больны ожирением Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году зарегистрировано 3320 случаев заболевания ожирением на 100 тысяч человек. По данным регионального департамента здравоохранения, это 3,3% населения Ямала.

«В ЯНАО ожирением в 2023 году болело почти 3320 человек на 100 тысяч жителей. По данным депздрава округа, это 3,3% ямальского населения», — пишет NEFT c ссылкой на ведомство.

Причиной такого заболевания могут стать не только в излишке потребляемые калории, лекарственные препараты, патологии и отсутствие спорта. Ожирению способствуют также суровый холодный климат, тяжелая работа в экстремальных условиях (например, нефтегазовая промышленность) и эмоциональная усталость.

В ЯНАО большое количество жителей заболевает сахарным диабетом. С каждым годом число больных увеличивается на тысячу человек.

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В Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году зарегистрировано 3320 случаев заболевания ожирением на 100 тысяч человек. По данным регионального департамента здравоохранения, это 3,3% населения Ямала. «В ЯНАО ожирением в 2023 году болело почти 3320 человек на 100 тысяч жителей. По данным депздрава округа, это 3,3% ямальского населения», — пишет NEFT c ссылкой на ведомство. Причиной такого заболевания могут стать не только в излишке потребляемые калории, лекарственные препараты, патологии и отсутствие спорта. Ожирению способствуют также суровый холодный климат, тяжелая работа в экстремальных условиях (например, нефтегазовая промышленность) и эмоциональная усталость. В ЯНАО большое количество жителей заболевает сахарным диабетом. С каждым годом число больных увеличивается на тысячу человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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