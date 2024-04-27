Депздрав раскрыл, сколько ямальцев больны ожирением

В ЯНАО 3,3% жителей больны ожирением

28 апреля 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

В ЯНАО 3,3% жителей больны ожирением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году зарегистрировано 3320 случаев заболевания ожирением на 100 тысяч человек. По данным регионального департамента здравоохранения, это 3,3% населения Ямала. «В ЯНАО ожирением в 2023 году болело почти 3320 человек на 100 тысяч жителей. По данным депздрава округа, это 3,3% ямальского населения», — пишет NEFT c ссылкой на ведомство. Причиной такого заболевания могут стать не только в излишке потребляемые калории, лекарственные препараты, патологии и отсутствие спорта. Ожирению способствуют также суровый холодный климат, тяжелая работа в экстремальных условиях (например, нефтегазовая промышленность) и эмоциональная усталость. В ЯНАО большое количество жителей заболевает сахарным диабетом. С каждым годом число больных увеличивается на тысячу человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году зарегистрировано 3320 случаев заболевания ожирением на 100 тысяч человек. По данным регионального департамента здравоохранения, это 3,3% населения Ямала. «В ЯНАО ожирением в 2023 году болело почти 3320 человек на 100 тысяч жителей. По данным депздрава округа, это 3,3% ямальского населения», — пишет NEFT c ссылкой на ведомство. Причиной такого заболевания могут стать не только в излишке потребляемые калории, лекарственные препараты, патологии и отсутствие спорта. Ожирению способствуют также суровый холодный климат, тяжелая работа в экстремальных условиях (например, нефтегазовая промышленность) и эмоциональная усталость. В ЯНАО большое количество жителей заболевает сахарным диабетом. С каждым годом число больных увеличивается на тысячу человек.