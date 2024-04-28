28 апреля 2024
27 апреля 2024

В Кургане уровень Тобола за сутки уменьшился на 16 сантиметров

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 2100 жилых домов в регионе еще затоплены
Более 2100 жилых домов в регионе еще затоплены Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола опустился до 857 сантиметров. Эти данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024». За 24 часа снижение составило 16 сантиметров.

«На 06:00 уровень реки в Кургане составляет 857 см над нулевой отметкой поста», — указано на информационном портале Курганской области. К шести утра 28 апреля уровень Тобола был на отметке в 873 сантиметра.

В регионе подтопленными остаются более 6800 дачных и порядка 2100 жилых домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог в семи муниципальных образованиях. Все самые важные события прошедшего дня по теме наводнения собраны в материале URA.RU.

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В Кургане уровень Тобола опустился до 857 сантиметров. Эти данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024». За 24 часа снижение составило 16 сантиметров. «На 06:00 уровень реки в Кургане составляет 857 см над нулевой отметкой поста», — указано на информационном портале Курганской области. К шести утра 28 апреля уровень Тобола был на отметке в 873 сантиметра. В регионе подтопленными остаются более 6800 дачных и порядка 2100 жилых домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог в семи муниципальных образованиях. Все самые важные события прошедшего дня по теме наводнения собраны в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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