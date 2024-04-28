В Кургане уровень Тобола за сутки уменьшился на 16 сантиметров

В Кургане уровень Тобола опустился до 857 сантиметров. Эти данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024». За 24 часа снижение составило 16 сантиметров.
«На 06:00 уровень реки в Кургане составляет 857 см над нулевой отметкой поста», — указано на информационном портале Курганской области. К шести утра 28 апреля уровень Тобола был на отметке в 873 сантиметра.
В регионе подтопленными остаются более 6800 дачных и порядка 2100 жилых домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог в семи муниципальных образованиях. Все самые важные события прошедшего дня по теме наводнения собраны в материале URA.RU.
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В Кургане уровень Тобола опустился до 857 сантиметров. Эти данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024». За 24 часа снижение составило 16 сантиметров. «На 06:00 уровень реки в Кургане составляет 857 см над нулевой отметкой поста», — указано на информационном портале Курганской области. К шести утра 28 апреля уровень Тобола был на отметке в 873 сантиметра. В регионе подтопленными остаются более 6800 дачных и порядка 2100 жилых домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог в семи муниципальных образованиях. Все самые важные события прошедшего дня по теме наводнения собраны в материале URA.RU.