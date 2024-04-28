Тюмень попала в топ городов для путешествий на 1 мая

Тюмень оказалась популярным направлением у россиян для путешествий на 1 мая — Праздник весны и труда. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий Tutu.ru.
«По данным сервиса, среди авианаправлений в топ-5 вошли полеты в Москву, Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Также в праздник россияне полетят в Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Уфу и Тюмень», — передает исследования сервиса ТАСС.
В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что жители Тюменской области могут выгодно слетать летом и весной в Екатеринбург. Билет в одну сторону обойдется в 3 200 рублей. Среди зарубежных направлений дешевле всего будет перелет в Ереван (Армения). Билет в одну сторону выйдет в 12 000 рублей.
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