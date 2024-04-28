28 апреля 2024
27 апреля 2024

Тюмень попала в топ городов для путешествий на 1 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Изоляция. Тюмень., пешеходный мост, виды, мост влюбленных, весна, тюмень, самоизоляция
На праздник россияне полетят в Тюмень Фото:

Тюмень оказалась популярным направлением у россиян для путешествий на 1 мая — Праздник весны и труда. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий Tutu.ru.

«По данным сервиса, среди авианаправлений в топ-5 вошли полеты в Москву, Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Также в праздник россияне полетят в Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Уфу и Тюмень», — передает исследования сервиса ТАСС.

В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что жители Тюменской области могут выгодно слетать летом и весной в Екатеринбург. Билет в одну сторону обойдется в 3 200 рублей. Среди зарубежных направлений дешевле всего будет перелет в Ереван (Армения). Билет в одну сторону выйдет в 12 000 рублей.

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Тюмень оказалась популярным направлением у россиян для путешествий на 1 мая — Праздник весны и труда. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий Tutu.ru. «По данным сервиса, среди авианаправлений в топ-5 вошли полеты в Москву, Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Также в праздник россияне полетят в Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Уфу и Тюмень», — передает исследования сервиса ТАСС. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что жители Тюменской области могут выгодно слетать летом и весной в Екатеринбург. Билет в одну сторону обойдется в 3 200 рублей. Среди зарубежных направлений дешевле всего будет перелет в Ереван (Армения). Билет в одну сторону выйдет в 12 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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