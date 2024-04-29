Тюменские рестораторы раскрыли секреты приготовления шашлыков

В Тюмени на майские праздники приготовят шашлык с киви

30 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Для приготовления майского шашлыка тюменские шефы рекомендуют азиатские специи и экзотические фрукты Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюмени шеф-повара готовы удивить гостей заведений необычными рецептами шашлыков, например с экзотическим фруктом киви или в азиатском стиле. Как приготовить мясо с ресторанным вкусом на обычном дачном мангале — в материале URA.RU. Рецепт с киви Новость по теме Как приготовить сочный шашлык Для приготовления шашлыка из индейки шеф-повар ресторана «Мята» рекомендует добавить сок одного киви. Как рассказал URA.RU шеф Николай Перминов, это добавит сухой птице сочности. «На килограмм мяса нужно взять 200 гр лука, 70 гр растительного масла, соль, шалфей и перец. Все тщательно смешать и оставить в холодильнике на 3 часа, а лучше на ночь. За 20 минут до приготовления добавить в мясо сок одного киви», — сообщил URA.RU шеф Николай Перминов. Киви протереть на мелкой терке и отжать сок через марлю. Перец рекомендуется добавлять белый, чтобы избежать темных пятен от черного. Жарить мясо 7—8 минут с каждой стороны. Рецепт в азиатском стиле Шашлык в азиатском стиле готовится из свинины или курицы. Как рассказал URA.RU шеф-повар Владимир Гринбергс, секрет в простых ингредиентах. «Могу посоветовать как нравится мне, в азиатской стилистике: мед, минеральная вода, бадьян, кардамон, чеснок, репчатый лук, томаты — пробиваем в пасту. На пять часов в холодильник и свиная шея получается идеальной», — рассказал шеф Гринбергс. Для азиатского шашлыка из курицы нужны бедра. В маринад добавить соевый соус, чеснок и лайм. Стейк Новость по теме Как правильно выбрать мясо для шашлыка Стейки отличаются в приготовлении тем, что их нельзя мариновать. Как рассказала URA.RU бренд-шеф сети «1586» Яна Першина, для хорошего стейка нужны только соль, перец и угли. «Для приготовления стейка приправы не нужны. Только соль и перец. Если стейк большой мраморности, то даже оливковое масло вам не потребуется. Просто поперчите, посолите и на угли по 2,5 минуты с каждой стороны два раза для прожарки medium», — рассказала шеф Яна Першина. Если мраморность не высокая, то перед тем как отправить на угли стейк нужно легко смазать оливковым маслом, чтобы не пригорел. Дайте стейку «отдохнуть» (3-5 минут подержите под фольгой) и только тогда подавайте. Стейк из мозговой кости Для стейка понадобятся мозговые кости, распиленные вдоль и угли. Как рассказал URA.RU шеф-повар бара «Большое яблоко» Алексей Митенев, времени на приготовление уйдет немного. «Распиленную кость смазываем любимым соусом, выкладываем на гриль вверх спилом. Готовим пока жир не потемнеет, около 15 минут», — рассказал Алексей Митенев. К блюду рекомендуется подавать чесночные гренки из черного хлеба. Съедать стоит быстро, пока не остыло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени шеф-повара готовы удивить гостей заведений необычными рецептами шашлыков, например с экзотическим фруктом киви или в азиатском стиле. Как приготовить мясо с ресторанным вкусом на обычном дачном мангале — в материале URA.RU. Для приготовления шашлыка из индейки шеф-повар ресторана «Мята» рекомендует добавить сок одного киви. Как рассказал URA.RU шеф Николай Перминов, это добавит сухой птице сочности. «На килограмм мяса нужно взять 200 гр лука, 70 гр растительного масла, соль, шалфей и перец. Все тщательно смешать и оставить в холодильнике на 3 часа, а лучше на ночь. За 20 минут до приготовления добавить в мясо сок одного киви», — сообщил URA.RU шеф Николай Перминов. Киви протереть на мелкой терке и отжать сок через марлю. Перец рекомендуется добавлять белый, чтобы избежать темных пятен от черного. Жарить мясо 7—8 минут с каждой стороны. Шашлык в азиатском стиле готовится из свинины или курицы. Как рассказал URA.RU шеф-повар Владимир Гринбергс, секрет в простых ингредиентах. «Могу посоветовать как нравится мне, в азиатской стилистике: мед, минеральная вода, бадьян, кардамон, чеснок, репчатый лук, томаты — пробиваем в пасту. На пять часов в холодильник и свиная шея получается идеальной», — рассказал шеф Гринбергс. Для азиатского шашлыка из курицы нужны бедра. В маринад добавить соевый соус, чеснок и лайм. Стейки отличаются в приготовлении тем, что их нельзя мариновать. Как рассказала URA.RU бренд-шеф сети «1586» Яна Першина, для хорошего стейка нужны только соль, перец и угли. «Для приготовления стейка приправы не нужны. Только соль и перец. Если стейк большой мраморности, то даже оливковое масло вам не потребуется. Просто поперчите, посолите и на угли по 2,5 минуты с каждой стороны два раза для прожарки medium», — рассказала шеф Яна Першина. Если мраморность не высокая, то перед тем как отправить на угли стейк нужно легко смазать оливковым маслом, чтобы не пригорел. Дайте стейку «отдохнуть» (3-5 минут подержите под фольгой) и только тогда подавайте. Для стейка понадобятся мозговые кости, распиленные вдоль и угли. Как рассказал URA.RU шеф-повар бара «Большое яблоко» Алексей Митенев, времени на приготовление уйдет немного. «Распиленную кость смазываем любимым соусом, выкладываем на гриль вверх спилом. Готовим пока жир не потемнеет, около 15 минут», — рассказал Алексей Митенев. К блюду рекомендуется подавать чесночные гренки из черного хлеба. Съедать стоит быстро, пока не остыло.