На Ямале выявили два десятка нарушений закона иностранцами

Полиция и ОМОН искали нелегальных мигрантов в ЯНАО

30 апреля 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Полиция, ОМОН и Росгвардия провели совместную операцию в ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ноябрьская полиция выявила 23 нарушения, допущенных иностранными гражданами. В ходе совместной операции сотрудников МВД, ОМОНа и Росгвардии было проверено 75 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ЯНАО. «Организовано и проведено профилактическое мероприятие „Нелегальный мигрант“, в ходе которого проверены объекты, проживания иностранных граждан, а так же места осуществления ими трудовой деятельности: организации, места общественного питания», — говорится в сообщении пресс-службы. В ходе проверок правоохранители в том числе выявили шесть нарушений в сфере миграционного законодательства. Ранее URA.RU сообщало о том, что полиция в ЯНАО нашла сотни правонарушений, совершенных мигрантами на территории округа. 12 иностранных граждан получили наказание в виде выдворения за пределы РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ноябрьская полиция выявила 23 нарушения, допущенных иностранными гражданами. В ходе совместной операции сотрудников МВД, ОМОНа и Росгвардии было проверено 75 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ЯНАО. «Организовано и проведено профилактическое мероприятие „Нелегальный мигрант“, в ходе которого проверены объекты, проживания иностранных граждан, а так же места осуществления ими трудовой деятельности: организации, места общественного питания», — говорится в сообщении пресс-службы. В ходе проверок правоохранители в том числе выявили шесть нарушений в сфере миграционного законодательства. Ранее URA.RU сообщало о том, что полиция в ЯНАО нашла сотни правонарушений, совершенных мигрантами на территории округа. 12 иностранных граждан получили наказание в виде выдворения за пределы РФ.