29 апреля 2024
28 апреля 2024

На Ямале выявили два десятка нарушений закона иностранцами

Полиция и ОМОН искали нелегальных мигрантов в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, полиция, наряд полиции, рейд полиции
Полиция, ОМОН и Росгвардия провели совместную операцию в ЯНАО Фото:

Ноябрьская полиция выявила 23 нарушения, допущенных иностранными гражданами. В ходе совместной операции сотрудников МВД, ОМОНа и Росгвардии было проверено 75 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ЯНАО.

«Организовано и проведено профилактическое мероприятие „Нелегальный мигрант“, в ходе которого проверены объекты, проживания иностранных граждан, а так же места осуществления ими трудовой деятельности: организации, места общественного питания», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе проверок правоохранители в том числе выявили шесть нарушений в сфере миграционного законодательства. Ранее URA.RU сообщало о том, что полиция в ЯНАО нашла сотни правонарушений, совершенных мигрантами на территории округа. 12 иностранных граждан получили наказание в виде выдворения за пределы РФ.

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Ноябрьская полиция выявила 23 нарушения, допущенных иностранными гражданами. В ходе совместной операции сотрудников МВД, ОМОНа и Росгвардии было проверено 75 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ЯНАО. «Организовано и проведено профилактическое мероприятие „Нелегальный мигрант“, в ходе которого проверены объекты, проживания иностранных граждан, а так же места осуществления ими трудовой деятельности: организации, места общественного питания», — говорится в сообщении пресс-службы. В ходе проверок правоохранители в том числе выявили шесть нарушений в сфере миграционного законодательства. Ранее URA.RU сообщало о том, что полиция в ЯНАО нашла сотни правонарушений, совершенных мигрантами на территории округа. 12 иностранных граждан получили наказание в виде выдворения за пределы РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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