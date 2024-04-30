Губернатор Шумков поздравил курганцев с 1 Мая

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков с 1 Мая — праздником Весны и Труда. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.
«Дорогие земляки, поздравляю вас с Первомаем. Это праздник уважения к созидательному труду, к людям, которые меняют не только свою жизнь, но и жизнь своих городов и сел, своего региона, своей страны, качественно выполняя свою работу. А значит, это наш с вами праздник», — говорится в обращении главы региона.
Также Шумков обратил внимание на то, что курганцы умеют хорошо трудиться. В качестве примера он привел результаты за последние пять лет. Среди них глава региона отметил колоссальный рост экономики, ведущие места среди регионов страны, тысячи километров отремонтированных и построенных дорог, а также сотни соцобъектов.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков с 1 Мая — праздником Весны и Труда. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. «Дорогие земляки, поздравляю вас с Первомаем. Это праздник уважения к созидательному труду, к людям, которые меняют не только свою жизнь, но и жизнь своих городов и сел, своего региона, своей страны, качественно выполняя свою работу. А значит, это наш с вами праздник», — говорится в обращении главы региона. Также Шумков обратил внимание на то, что курганцы умеют хорошо трудиться. В качестве примера он привел результаты за последние пять лет. Среди них глава региона отметил колоссальный рост экономики, ведущие места среди регионов страны, тысячи километров отремонтированных и построенных дорог, а также сотни соцобъектов.