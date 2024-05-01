В тюменских реках стремительно растет уровень воды. Фото

В реке Ишим за сутки уровень воды вырос на 69 см

02 мая 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

В Тюменской области с 8 апреля введен режим ЧС по паводку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Викулово (Тюменская область) в реке Ишим за сутки уровень воды поднялся на 69 см. В Тавде вода поднялась на 30 см. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Ишим, Викулово. Уровень воды — 1129 см, изменения за сутки +69 см. Тавда, Нижняя Тавда. Уровень воды — 551 см, изменения за сутки +30 см. Тобол, Упорово. Уровень воды — 846 см, изменения за сутки +23 см», — сообщили в инфоцентре. В Тюменской области с 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Уровень воды в реке Ишим побил рекорд наводнения 2017 года. В 37 поселениях подтоплены домовладения и автодороги. Пик паводка на реке Тобол прогнозируют на 6—9 мая. Telegram-канал инфоцентра правительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Викулово (Тюменская область) в реке Ишим за сутки уровень воды поднялся на 69 см. В Тавде вода поднялась на 30 см. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Ишим, Викулово. Уровень воды — 1129 см, изменения за сутки +69 см. Тавда, Нижняя Тавда. Уровень воды — 551 см, изменения за сутки +30 см. Тобол, Упорово. Уровень воды — 846 см, изменения за сутки +23 см», — сообщили в инфоцентре. В Тюменской области с 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Уровень воды в реке Ишим побил рекорд наводнения 2017 года. В 37 поселениях подтоплены домовладения и автодороги. Пик паводка на реке Тобол прогнозируют на 6—9 мая.