01 мая 2024
30 апреля 2024

В тюменских реках стремительно растет уровень воды. Фото

В реке Ишим за сутки уровень воды вырос на 69 см
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в Кареглазово. Тюмень, половодье, паводок, наводнение, потоп, подтопление, разлив
В Тюменской области с 8 апреля введен режим ЧС по паводку Фото:
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В Викулово (Тюменская область) в реке Ишим за сутки уровень воды поднялся на 69 см. В Тавде вода поднялась на 30 см. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

«Ишим, Викулово. Уровень воды — 1129 см, изменения за сутки +69 см. Тавда, Нижняя Тавда. Уровень воды — 551 см, изменения за сутки +30 см. Тобол, Упорово. Уровень воды — 846 см, изменения за сутки +23 см», — сообщили в инфоцентре.

В Тюменской области с 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Уровень воды в реке Ишим побил рекорд наводнения 2017 года. В 37 поселениях подтоплены домовладения и автодороги. Пик паводка на реке Тобол прогнозируют на 6—9 мая.

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В Викулово (Тюменская область) в реке Ишим за сутки уровень воды поднялся на 69 см. В Тавде вода поднялась на 30 см. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Ишим, Викулово. Уровень воды — 1129 см, изменения за сутки +69 см. Тавда, Нижняя Тавда. Уровень воды — 551 см, изменения за сутки +30 см. Тобол, Упорово. Уровень воды — 846 см, изменения за сутки +23 см», — сообщили в инфоцентре. В Тюменской области с 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Уровень воды в реке Ишим побил рекорд наводнения 2017 года. В 37 поселениях подтоплены домовладения и автодороги. Пик паводка на реке Тобол прогнозируют на 6—9 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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