В Викулово (Тюменская область) в реке Ишим за сутки уровень воды поднялся на 69 см. В Тавде вода поднялась на 30 см. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.
«Ишим, Викулово. Уровень воды — 1129 см, изменения за сутки +69 см. Тавда, Нижняя Тавда. Уровень воды — 551 см, изменения за сутки +30 см. Тобол, Упорово. Уровень воды — 846 см, изменения за сутки +23 см», — сообщили в инфоцентре.
В Тюменской области с 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Уровень воды в реке Ишим побил рекорд наводнения 2017 года. В 37 поселениях подтоплены домовладения и автодороги. Пик паводка на реке Тобол прогнозируют на 6—9 мая.
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В Викулово (Тюменская область) в реке Ишим за сутки уровень воды поднялся на 69 см. В Тавде вода поднялась на 30 см. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Ишим, Викулово. Уровень воды — 1129 см, изменения за сутки +69 см. Тавда, Нижняя Тавда. Уровень воды — 551 см, изменения за сутки +30 см. Тобол, Упорово. Уровень воды — 846 см, изменения за сутки +23 см», — сообщили в инфоцентре. В Тюменской области с 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Уровень воды в реке Ишим побил рекорд наводнения 2017 года. В 37 поселениях подтоплены домовладения и автодороги. Пик паводка на реке Тобол прогнозируют на 6—9 мая.