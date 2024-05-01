В тюменской зоне затопления приостановили работу лодочных переправ из-за ветра

В Викулово (Тюменская область) приостановили работу лодочных переправ из-за сильного ветра. Об этом сообщили в администрации района. По данным синоптиков, порывы ветра в районе достигают 13 м/с.
«В связи со штормовыми погодными условиями работы лодочных переправ временно приостановлены до снижения порывов ветра. Об изменениях сообщим дополнительно», — сообщили в telegram-канале администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Викулово уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку и достиг отметки в 1129 см. За сутки вода поднялась на 69 см. Власти готовятся к подтоплению жилых домов и приусадебных участков.
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В Викулово (Тюменская область) приостановили работу лодочных переправ из-за сильного ветра. Об этом сообщили в администрации района. По данным синоптиков, порывы ветра в районе достигают 13 м/с. «В связи со штормовыми погодными условиями работы лодочных переправ временно приостановлены до снижения порывов ветра. Об изменениях сообщим дополнительно», — сообщили в telegram-канале администрации. Ранее URA.RU писало, что в Викулово уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку и достиг отметки в 1129 см. За сутки вода поднялась на 69 см. Власти готовятся к подтоплению жилых домов и приусадебных участков.