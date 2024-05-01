01 мая 2024
30 апреля 2024

В тюменской зоне затопления приостановили работу лодочных переправ из-за ветра

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, мчс, эвакуация, половодье, спасатели, уй, моторная лодка, паводок, наводнение, потоп, спасательные работы, река кама, стихийное бедствие, разлив
По данным синоптиков, порывы ветра в районе достигают 13 м/с Фото:
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В Викулово (Тюменская область) приостановили работу лодочных переправ из-за сильного ветра. Об этом сообщили в администрации района. По данным синоптиков, порывы ветра в районе достигают 13 м/с.

«В связи со штормовыми погодными условиями работы лодочных переправ временно приостановлены до снижения порывов ветра. Об изменениях сообщим дополнительно», — сообщили в telegram-канале администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Викулово уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку и достиг отметки в 1129 см. За сутки вода поднялась на 69 см. Власти готовятся к подтоплению жилых домов и приусадебных участков.

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В Викулово (Тюменская область) приостановили работу лодочных переправ из-за сильного ветра. Об этом сообщили в администрации района. По данным синоптиков, порывы ветра в районе достигают 13 м/с. «В связи со штормовыми погодными условиями работы лодочных переправ временно приостановлены до снижения порывов ветра. Об изменениях сообщим дополнительно», — сообщили в telegram-канале администрации. Ранее URA.RU писало, что в Викулово уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку и достиг отметки в 1129 см. За сутки вода поднялась на 69 см. Власти готовятся к подтоплению жилых домов и приусадебных участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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