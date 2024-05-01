В тюменской зоне затопления приостановили работу лодочных переправ из-за ветра

02 мая 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

По данным синоптиков, порывы ветра в районе достигают 13 м/с Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Викулово (Тюменская область) приостановили работу лодочных переправ из-за сильного ветра. Об этом сообщили в администрации района. По данным синоптиков, порывы ветра в районе достигают 13 м/с. «В связи со штормовыми погодными условиями работы лодочных переправ временно приостановлены до снижения порывов ветра. Об изменениях сообщим дополнительно», — сообщили в telegram-канале администрации. Ранее URA.RU писало, что в Викулово уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку и достиг отметки в 1129 см. За сутки вода поднялась на 69 см. Власти готовятся к подтоплению жилых домов и приусадебных участков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Викулово (Тюменская область) приостановили работу лодочных переправ из-за сильного ветра. Об этом сообщили в администрации района. По данным синоптиков, порывы ветра в районе достигают 13 м/с. «В связи со штормовыми погодными условиями работы лодочных переправ временно приостановлены до снижения порывов ветра. Об изменениях сообщим дополнительно», — сообщили в telegram-канале администрации. Ранее URA.RU писало, что в Викулово уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку и достиг отметки в 1129 см. За сутки вода поднялась на 69 см. Власти готовятся к подтоплению жилых домов и приусадебных участков.