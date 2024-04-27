Синоптики назвали срок, когда «большая вода» накроет Викуловский район

В Викуловском районе Тюменской области река Ишим достигнет критического значения в 1000 сантиметров с 29 апреля по 2 мая. Такой срок назвали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В реке Ишим у села Викулово ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (ОЯ — 1000 см) с 29 апреля по 2 мая, а также дальнейший подъем уровня воды и пойменных территорий», — сообщается на сайте управления. Ожидается подтопление жилых домов и приусадебных участков.
Губернатор региона Александр Моор 25 апреля сообщал, что паводок в Викуловский район придет через три дня. За последние сутки уровень воды в реке Ишим в районе поднялся на 54 сантиметра, а в Абатском районе достиг отметки в 1204 сантиметра.
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В Викуловском районе Тюменской области река Ишим достигнет критического значения в 1000 сантиметров с 29 апреля по 2 мая. Такой срок назвали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В реке Ишим у села Викулово ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (ОЯ — 1000 см) с 29 апреля по 2 мая, а также дальнейший подъем уровня воды и пойменных территорий», — сообщается на сайте управления. Ожидается подтопление жилых домов и приусадебных участков. Губернатор региона Александр Моор 25 апреля сообщал, что паводок в Викуловский район придет через три дня. За последние сутки уровень воды в реке Ишим в районе поднялся на 54 сантиметра, а в Абатском районе достиг отметки в 1204 сантиметра.