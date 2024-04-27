27 апреля 2024

Синоптики назвали срок, когда «большая вода» накроет Викуловский район

В тюменское село Викулово паводок придет с 29 апреля по 2 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
Река Ишим у села Викулово в ближайшие дни поднимется до критических отметок Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Викуловском районе Тюменской области река Ишим достигнет критического значения в 1000 сантиметров с 29 апреля по 2 мая. Такой срок назвали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В реке Ишим у села Викулово ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (ОЯ — 1000 см) с 29 апреля по 2 мая, а также дальнейший подъем уровня воды и пойменных территорий», — сообщается на сайте управления. Ожидается подтопление жилых домов и приусадебных участков.

Губернатор региона Александр Моор 25 апреля сообщал, что паводок в Викуловский район придет через три дня. За последние сутки уровень воды в реке Ишим в районе поднялся на 54 сантиметра, а в Абатском районе достиг отметки в 1204 сантиметра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Викуловском районе Тюменской области река Ишим достигнет критического значения в 1000 сантиметров с 29 апреля по 2 мая. Такой срок назвали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В реке Ишим у села Викулово ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (ОЯ — 1000 см) с 29 апреля по 2 мая, а также дальнейший подъем уровня воды и пойменных территорий», — сообщается на сайте управления. Ожидается подтопление жилых домов и приусадебных участков. Губернатор региона Александр Моор 25 апреля сообщал, что паводок в Викуловский район придет через три дня. За последние сутки уровень воды в реке Ишим в районе поднялся на 54 сантиметра, а в Абатском районе достиг отметки в 1204 сантиметра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...