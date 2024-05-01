В Тюмени сутки ищут пропавшего подростка. Фото

02 мая 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Мальчик 1 мая вышел из дома и пропал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени пропал подросток Даутукаев Ратмир. Он 1 мая вышел из дома и пропал. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова». «Даутукаев Ратмир Зелимханович, 2007 года рождения. Обстоятельства пропажи: 1 мая ушел в Тюмени и до настоящего времени его местоположение неизвестно», — указано в ориентировке, опубликованной в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Подросток был одет в черный пуховик, трико, коту и темные ботинки. Всех, кто знает о местоположении мальчика, просят обращаться в полицию или к волонтерам отряда по номеру +7 932-32-39-911. «Белая Сова Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени пропал подросток Даутукаев Ратмир. Он 1 мая вышел из дома и пропал. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова». «Даутукаев Ратмир Зелимханович, 2007 года рождения. Обстоятельства пропажи: 1 мая ушел в Тюмени и до настоящего времени его местоположение неизвестно», — указано в ориентировке, опубликованной в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Подросток был одет в черный пуховик, трико, коту и темные ботинки. Всех, кто знает о местоположении мальчика, просят обращаться в полицию или к волонтерам отряда по номеру +7 932-32-39-911.