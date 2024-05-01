01 мая 2024

В Тюмени сутки ищут пропавшего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, полиция, поиск людей, пропавший человек, поиски человека
Мальчик 1 мая вышел из дома и пропал Фото:

В Тюмени пропал подросток Даутукаев Ратмир. Он 1 мая вышел из дома и пропал. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова».

«Даутукаев Ратмир Зелимханович, 2007 года рождения. Обстоятельства пропажи: 1 мая ушел в Тюмени и до настоящего времени его местоположение неизвестно», — указано в ориентировке, опубликованной в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Подросток был одет в черный пуховик, трико, коту и темные ботинки. Всех, кто знает о местоположении мальчика, просят обращаться в полицию или к волонтерам отряда по номеру +7 932-32-39-911.

Фото: <noindex><a href="https://vk.com/poisksova?w=wall-110143341_16177" rel="nofollow" target="_blank">«Белая Сова Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»</a></noindex>
Фото: «Белая Сова Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

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В Тюмени пропал подросток Даутукаев Ратмир. Он 1 мая вышел из дома и пропал. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова». «Даутукаев Ратмир Зелимханович, 2007 года рождения. Обстоятельства пропажи: 1 мая ушел в Тюмени и до настоящего времени его местоположение неизвестно», — указано в ориентировке, опубликованной в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Подросток был одет в черный пуховик, трико, коту и темные ботинки. Всех, кто знает о местоположении мальчика, просят обращаться в полицию или к волонтерам отряда по номеру +7 932-32-39-911.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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