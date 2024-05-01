Мальчик 1 мая вышел из дома и пропал
В Тюмени пропал подросток Даутукаев Ратмир. Он 1 мая вышел из дома и пропал. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова».
«Даутукаев Ратмир Зелимханович, 2007 года рождения. Обстоятельства пропажи: 1 мая ушел в Тюмени и до настоящего времени его местоположение неизвестно», — указано в ориентировке, опубликованной в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Подросток был одет в черный пуховик, трико, коту и темные ботинки. Всех, кто знает о местоположении мальчика, просят обращаться в полицию или к волонтерам отряда по номеру +7 932-32-39-911.
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