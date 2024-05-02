В Кургане за 12 часов уровень Тобола снизился на три сантиметра

03 мая 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

В Кургане уровень воды в реке Тобол снизился на 3 сантиметра за 12 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе 3 мая в районе Кургана за 12 часов снизился на 3 сантиметра. За последние четыре часа уровень не менялся. Информация об этом содержится на интерактивной карте «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды по данным курганского ЦГМС на 3 мая в 20:00: 796 сантиметров», — указано в данных портала. Всего 12 часов уровень воды снизился на 3 сантиметра. В Курганской области вода в Тоболе постепенно уходит, освобождая десятки домов и дачных участков от затопления. В 8 утра 3 мая уровень воды составил 799 см. В большинстве округов вода прошла свой пик. Сообщалось, что курганцы наводят порядок в местах, где прошел паводок, — сушат дома, убирают мусор и подают заявления на оказание материальной помощи. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в Тоболе 3 мая в районе Кургана за 12 часов снизился на 3 сантиметра. За последние четыре часа уровень не менялся. Информация об этом содержится на интерактивной карте «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды по данным курганского ЦГМС на 3 мая в 20:00: 796 сантиметров», — указано в данных портала. Всего 12 часов уровень воды снизился на 3 сантиметра. В Курганской области вода в Тоболе постепенно уходит, освобождая десятки домов и дачных участков от затопления. В 8 утра 3 мая уровень воды составил 799 см. В большинстве округов вода прошла свой пик. Сообщалось, что курганцы наводят порядок в местах, где прошел паводок, — сушат дома, убирают мусор и подают заявления на оказание материальной помощи. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.