В Кургане за 12 часов уровень Тобола снизился на три сантиметра

Уровень воды в Тоболе 3 мая в районе Кургана за 12 часов снизился на 3 сантиметра. За последние четыре часа уровень не менялся. Информация об этом содержится на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Город Курган, река Тобол. Уровень воды по данным курганского ЦГМС на 3 мая в 20:00: 796 сантиметров», — указано в данных портала. Всего 12 часов уровень воды снизился на 3 сантиметра.
В Курганской области вода в Тоболе постепенно уходит, освобождая десятки домов и дачных участков от затопления. В 8 утра 3 мая уровень воды составил 799 см. В большинстве округов вода прошла свой пик. Сообщалось, что курганцы наводят порядок в местах, где прошел паводок, — сушат дома, убирают мусор и подают заявления на оказание материальной помощи. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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Уровень воды в Тоболе 3 мая в районе Кургана за 12 часов снизился на 3 сантиметра. За последние четыре часа уровень не менялся. Информация об этом содержится на интерактивной карте «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды по данным курганского ЦГМС на 3 мая в 20:00: 796 сантиметров», — указано в данных портала. Всего 12 часов уровень воды снизился на 3 сантиметра. В Курганской области вода в Тоболе постепенно уходит, освобождая десятки домов и дачных участков от затопления. В 8 утра 3 мая уровень воды составил 799 см. В большинстве округов вода прошла свой пик. Сообщалось, что курганцы наводят порядок в местах, где прошел паводок, — сушат дома, убирают мусор и подают заявления на оказание материальной помощи. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.