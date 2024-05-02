Мэрия в ЯНАО получит миллионы за победу чиновников

Власти ЯНАО выделяют три миллиона за победу в конкурсе управленцев

03 мая 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Управленческая команда Лабытнанги победила в окружном конкурсе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство ЯНАО выделит три миллиона рублей на поощрение муниципальных чиновников администрации Лабытнанги. Соответствующий документ был опубликован на сайте окружного правительства. «Средства выделяются для поощрения победителя ежегодного конкурса лучших отраслевых достижений муниципальных управленческих команд по номинации „Лучшая муниципальная служба заказчика-застройщика“. Конкурс на лучшие отраслевые достижения муниципальных управленческих команд проводится в округе с прошлого года по 18 различным направлениям», — комментирует пресс-служба правительства ЯНАО документ, опубликованный на официальном сайте. Из окружного бюджета мэрии города предоставили субсидию, как победителю конкурса. Вознаграждение направили для поощрения муниципальной управленческой команды и повышение уровня профессионального развития, а также развитие сферы управления. Управленческая команда Лабытнанги победила в номинации «Лучшая муниципальная служба заказчика-застройщика», которую оценивал департамент строительства и жилищной политики ЯНАО. При оценке учитывались следующие критерии: сокращение объектов незавершенного строительства, заключение муниципальных контрактов и завершение работ по строительству и капитальному ремонту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство ЯНАО выделит три миллиона рублей на поощрение муниципальных чиновников администрации Лабытнанги. Соответствующий документ был опубликован на сайте окружного правительства. «Средства выделяются для поощрения победителя ежегодного конкурса лучших отраслевых достижений муниципальных управленческих команд по номинации „Лучшая муниципальная служба заказчика-застройщика“. Конкурс на лучшие отраслевые достижения муниципальных управленческих команд проводится в округе с прошлого года по 18 различным направлениям», — комментирует пресс-служба правительства ЯНАО документ, опубликованный на официальном сайте. Из окружного бюджета мэрии города предоставили субсидию, как победителю конкурса. Вознаграждение направили для поощрения муниципальной управленческой команды и повышение уровня профессионального развития, а также развитие сферы управления. Управленческая команда Лабытнанги победила в номинации «Лучшая муниципальная служба заказчика-застройщика», которую оценивал департамент строительства и жилищной политики ЯНАО. При оценке учитывались следующие критерии: сокращение объектов незавершенного строительства, заключение муниципальных контрактов и завершение работ по строительству и капитальному ремонту.