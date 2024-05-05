В Тюменской области поймали таксиста-мигранта, которого выгонят из России

06 мая 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

За нарушение правил, действующих в регионе, мужчину выгонят из России Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) поймали мигранта: в обход запрета на работу в такси он в частном порядке занимался перевозкой людей. За нарушение мужчину выгонят из России. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Тобольский городской суд привлек к ответственности Достонбека Камолиддинова. Он занимался частным извозом в Тобольске. При этом в 2024 году в Тюменской области установлен запрет для иностранных граждан, трудящихся на основании патентов, на работу в сфере легкового такси», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В суде мужчина признал свою вину и сообщил, что не знал о действующих ограничениях. Его приговорили к штрафу в 3 500 рублей. Также иностранца выдворят из страны. Как ранее писало URA.RU, в 2024 году губернатор Тюменской области Александр Моор продлил ограничения на работу мигрантов в сфере перевозок. Им нельзя работать в такси или водить общественный транспорт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске (Тюменская область) поймали мигранта: в обход запрета на работу в такси он в частном порядке занимался перевозкой людей. За нарушение мужчину выгонят из России. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Тобольский городской суд привлек к ответственности Достонбека Камолиддинова. Он занимался частным извозом в Тобольске. При этом в 2024 году в Тюменской области установлен запрет для иностранных граждан, трудящихся на основании патентов, на работу в сфере легкового такси», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В суде мужчина признал свою вину и сообщил, что не знал о действующих ограничениях. Его приговорили к штрафу в 3 500 рублей. Также иностранца выдворят из страны. Как ранее писало URA.RU, в 2024 году губернатор Тюменской области Александр Моор продлил ограничения на работу мигрантов в сфере перевозок. Им нельзя работать в такси или водить общественный транспорт.