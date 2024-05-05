05 мая 2024
04 мая 2024

В Тюменской области поймали таксиста-мигранта, которого выгонят из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
За нарушение правил, действующих в регионе, мужчину выгонят из России Фото:

В Тобольске (Тюменская область) поймали мигранта: в обход запрета на работу в такси он в частном порядке занимался перевозкой людей. За нарушение мужчину выгонят из России. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Тобольский городской суд привлек к ответственности Достонбека Камолиддинова. Он занимался частным извозом в Тобольске. При этом в 2024 году в Тюменской области установлен запрет для иностранных граждан, трудящихся на основании патентов, на работу в сфере легкового такси», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

В суде мужчина признал свою вину и сообщил, что не знал о действующих ограничениях. Его приговорили к штрафу в 3 500 рублей. Также иностранца выдворят из страны.

Как ранее писало URA.RU, в 2024 году губернатор Тюменской области Александр Моор продлил ограничения на работу мигрантов в сфере перевозок. Им нельзя работать в такси или водить общественный транспорт.

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В Тобольске (Тюменская область) поймали мигранта: в обход запрета на работу в такси он в частном порядке занимался перевозкой людей. За нарушение мужчину выгонят из России. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Тобольский городской суд привлек к ответственности Достонбека Камолиддинова. Он занимался частным извозом в Тобольске. При этом в 2024 году в Тюменской области установлен запрет для иностранных граждан, трудящихся на основании патентов, на работу в сфере легкового такси», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В суде мужчина признал свою вину и сообщил, что не знал о действующих ограничениях. Его приговорили к штрафу в 3 500 рублей. Также иностранца выдворят из страны. Как ранее писало URA.RU, в 2024 году губернатор Тюменской области Александр Моор продлил ограничения на работу мигрантов в сфере перевозок. Им нельзя работать в такси или водить общественный транспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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