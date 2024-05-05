Где в Тюмени купить самые дешевые квартиры

В Тюмени вторичное жилье за месяц подорожало почти на полтора процента

06 мая 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

По данным АН «Этажи», чем старше микрорайон, тем дешевле в нем жилье Фото: Николай Бастриков © URA.RU Самое дешевое вторичное жилье в Тюменской области можно купить в Восточном округе, а также в районе Маяка и на ММС. Такие данные приводит в ежемесячном отчете аналитический отдел агентства «Этажи». Документ опубликован на официальном сайте компании. В среднем стоимость квадратного метра в старом жилье выросла за месяц на 1,2% Корреспондент URA.RU проанализировал доклад и нашел самые дешевые и самые дорогие квартиры в Тюмени. Максимально бюджетно Самое дешевое жилье риэлторы нашли в первом, четвертом микрорайонах, а также в районе Стрелы. Здесь стоимость квадрата варьируется от 101 до 103 тысяч рублей. При этом микрорайоны не отличаются современной инфраструктурой, но имеют развитую транспортную структуру. Дома здесь разнятся по году постройки, но верхний предел — 80-е годы прошлого столетия. Относительно недорого Медианной ценой можно считать стоимость «квадрата» в районе Дома обороны и в историческом центре. Здесь можно найти более современные дома, чем в предыдущем сегменте. К тому же, близость к большому количеству исторических памятников и достопримечательностей делает районы намного привлекательнее, чем тюменские спальные микрорайоны. Средняя цена квадрата здесь колеблется вокруг цифры в 121 тысячу рублей. С претензией на элитарность Самый высокий прайс продавцы устанавливают на так называемое «новое вторичное жилье». Это квартиры в домах, которые хозяева чаще всего выводят на продажу сразу после сдачи дома в эксплуатацию. Безусловные лидеры в этом сегменте — Заречный, пятый Заречный и Европейский микрорайоны. Большинство домов здесь были построены уже в XXI веке, хватает и новостроек 2020-х годов. Как правило, это современные микрорайоны с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной схемой. Цена «квадрата» здесь стартует на отметке 138 тысяч и заканчивается отметкой 153 тысячи рублей. Официальный сайт агентства недвижимости «Этажи» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самое дешевое вторичное жилье в Тюменской области можно купить в Восточном округе, а также в районе Маяка и на ММС. Такие данные приводит в ежемесячном отчете аналитический отдел агентства «Этажи». Документ опубликован на официальном сайте компании. В среднем стоимость квадратного метра в старом жилье выросла за месяц на 1,2% Корреспондент URA.RU проанализировал доклад и нашел самые дешевые и самые дорогие квартиры в Тюмени. Самое дешевое жилье риэлторы нашли в первом, четвертом микрорайонах, а также в районе Стрелы. Здесь стоимость квадрата варьируется от 101 до 103 тысяч рублей. При этом микрорайоны не отличаются современной инфраструктурой, но имеют развитую транспортную структуру. Дома здесь разнятся по году постройки, но верхний предел — 80-е годы прошлого столетия. Медианной ценой можно считать стоимость «квадрата» в районе Дома обороны и в историческом центре. Здесь можно найти более современные дома, чем в предыдущем сегменте. К тому же, близость к большому количеству исторических памятников и достопримечательностей делает районы намного привлекательнее, чем тюменские спальные микрорайоны. Средняя цена квадрата здесь колеблется вокруг цифры в 121 тысячу рублей. Самый высокий прайс продавцы устанавливают на так называемое «новое вторичное жилье». Это квартиры в домах, которые хозяева чаще всего выводят на продажу сразу после сдачи дома в эксплуатацию. Безусловные лидеры в этом сегменте — Заречный, пятый Заречный и Европейский микрорайоны. Большинство домов здесь были построены уже в XXI веке, хватает и новостроек 2020-х годов. Как правило, это современные микрорайоны с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной схемой. Цена «квадрата» здесь стартует на отметке 138 тысяч и заканчивается отметкой 153 тысячи рублей.