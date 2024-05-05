В ЯНАО не могут продать действующую пекарню полного цикла

В Губкинском продают пекарню полного цикла за 29,4 млн рублей

06 мая 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Пекарня производит более 20 видов мучной продукции (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) продается пекарня с полным циклом производства хлеба и более 20 видов мучной продукции. С начала года пекарня подешевела на 600 тысяч рублей, и на данный момент владелец хочет за нее 29 миллионов 400 тысяч рублей. Объявление о продаже размещено на площадке «Авито». «Бизнес продается с оборудованием, инвентарем и действующими договорами, включает в себя два производственных цеха, административные и складские помещения», — говорится в объявлении. Пекарня производит почти две тонны изделий в сутки и поставляет продукцию в 80 точек. В пресс-службе администрации Губкинского URA.RU рассказали, что продажа или даже возможное прекращение работы пекарни никак не повлияют на обеспечение города хлебом. «В городе работает семь пекарен, которые здесь реализуют свою продукцию. Помимо этого, хлебобулочные изделия поставляются в Губкинский из соседних городов и продаются во всех сетевых магазинах города. Таким образом, потребность горожан в обеспечении хлебом полностью удовлетворена», — отметили в администрации. Выставленная на продажу пекарня работает в Губкинском более 20 лет. По информации агентства, продажа бизнеса связана с переездом владельца из ЯНАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губкинском (ЯНАО) продается пекарня с полным циклом производства хлеба и более 20 видов мучной продукции. С начала года пекарня подешевела на 600 тысяч рублей, и на данный момент владелец хочет за нее 29 миллионов 400 тысяч рублей. Объявление о продаже размещено на площадке «Авито». «Бизнес продается с оборудованием, инвентарем и действующими договорами, включает в себя два производственных цеха, административные и складские помещения», — говорится в объявлении. Пекарня производит почти две тонны изделий в сутки и поставляет продукцию в 80 точек. В пресс-службе администрации Губкинского URA.RU рассказали, что продажа или даже возможное прекращение работы пекарни никак не повлияют на обеспечение города хлебом. «В городе работает семь пекарен, которые здесь реализуют свою продукцию. Помимо этого, хлебобулочные изделия поставляются в Губкинский из соседних городов и продаются во всех сетевых магазинах города. Таким образом, потребность горожан в обеспечении хлебом полностью удовлетворена», — отметили в администрации. Выставленная на продажу пекарня работает в Губкинском более 20 лет. По информации агентства, продажа бизнеса связана с переездом владельца из ЯНАО.