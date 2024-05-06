Новый замглавы Кургана Романов пожертвовал статусом судьи для работы в мэрии

07 мая 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Замглавы Кургана Сергей Романов лишится судейской неприкосновенности и пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Новый замглавы Кургана Сергей Романов, ранее работавший в Центральном районном суде Тюмени, лишится статуса судьи из-за перехода на муниципальную службу в администрацию города. Об этом URA.RU сообщают источники, разбирающиеся в законодательстве и близкие к судебной системе, ссылаясь на закон «О статусе судей в РФ». «Согласно законодательству, судьям в отставке запрещается занимать должности в органах муниципальной власти. В случае нарушения этого запрета Романов не будет иметь статус судьи в отставке и потеряет право на пенсию и судейскую неприкосновенность», — отмечают источники. Из открытых данных известно, что 22 декабря 2023 года квалификационной коллегии судей Тюменской области было удовлетворено его заявление о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку. По информации источников издания URA.RU, пенсия Александра Романова после его ухода в отставку могла составлять примерно 100 тысяч рублей. Из открытых данных известно, что пенсия судьи может варьироваться от 60 тысяч до 200 тысяч рублей и зависит от уровня суда, в котором работал судья. Ранее URA.RU писало, что Романов на протяжении последних десяти лет занимал должность судьи в Тюмени, а в апреле 2024 года перешел на должность заместителя управляющего делами администрации Кургана. До этого он также работал в прокуратуре и руководил следственным отделом по Калининскому административному округу Тюмени СК РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый замглавы Кургана Сергей Романов, ранее работавший в Центральном районном суде Тюмени, лишится статуса судьи из-за перехода на муниципальную службу в администрацию города. Об этом URA.RU сообщают источники, разбирающиеся в законодательстве и близкие к судебной системе, ссылаясь на закон «О статусе судей в РФ». «Согласно законодательству, судьям в отставке запрещается занимать должности в органах муниципальной власти. В случае нарушения этого запрета Романов не будет иметь статус судьи в отставке и потеряет право на пенсию и судейскую неприкосновенность», — отмечают источники. Из открытых данных известно, что 22 декабря 2023 года квалификационной коллегии судей Тюменской области было удовлетворено его заявление о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку. По информации источников издания URA.RU, пенсия Александра Романова после его ухода в отставку могла составлять примерно 100 тысяч рублей. Из открытых данных известно, что пенсия судьи может варьироваться от 60 тысяч до 200 тысяч рублей и зависит от уровня суда, в котором работал судья. Ранее URA.RU писало, что Романов на протяжении последних десяти лет занимал должность судьи в Тюмени, а в апреле 2024 года перешел на должность заместителя управляющего делами администрации Кургана. До этого он также работал в прокуратуре и руководил следственным отделом по Калининскому административному округу Тюмени СК РФ.