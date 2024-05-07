Тюменский миллиардер банкротит «Гугл»

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» участвует в деле о банкротстве «Гугл Москва»

07 мая 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Суть претензий тюменского олигарха к московским рекламщикам неизвестна Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменская компания «Аквапарк», которая управляет комплексом «ЛетоЛето» и принадлежит тюменскому миллиардеру Владимиру Шевчику, участвует в деле о банкротстве против московской ООО «Гугл», входящей в структуру Google International LLC. Ответчик занимается рекламными услугами и в настоящий момент проходит кассационную инстанцию суда, сообщает система СБИС. «В настоящий момент проходит 145 этап слушаний дела. В настоящий момент информации о приостановке счетов либо риске банкротства не отмечено», — сообщает СБИС. По данным системы электронного правосудия, в настоящий момент к делу присоединяются дополнительные документы. Компания тюменского миллиардера Шевчика является одним из больше чем тысячи истцов в деле. Сумма и суть претензий «Аквапарка» к рекламному партнеру не оглашаются. Известно, что «Аквапарк», под чьим управлением находится популярный тюменский аквакурорт «ЛетоЛето», а настоящий момент имеет финансовые сложности. По данным СБИС, в системе финансов фирмы Шевчика 230% имеют обязательства. Однако, как сообщает «Прозрачный бизнес», компания исправно платит налоги и имеет за прошлый год чистую прибыль в районе 59 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что к аквапарку «ЛетоЛето» возникли претензии у депутата тюменской городской думы. На одной из водных горок ногу поранил сын Руслана Сабирова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская компания «Аквапарк», которая управляет комплексом «ЛетоЛето» и принадлежит тюменскому миллиардеру Владимиру Шевчику, участвует в деле о банкротстве против московской ООО «Гугл», входящей в структуру Google International LLC. Ответчик занимается рекламными услугами и в настоящий момент проходит кассационную инстанцию суда, сообщает система СБИС. «В настоящий момент проходит 145 этап слушаний дела. В настоящий момент информации о приостановке счетов либо риске банкротства не отмечено», — сообщает СБИС. По данным системы электронного правосудия, в настоящий момент к делу присоединяются дополнительные документы. Компания тюменского миллиардера Шевчика является одним из больше чем тысячи истцов в деле. Сумма и суть претензий «Аквапарка» к рекламному партнеру не оглашаются. Известно, что «Аквапарк», под чьим управлением находится популярный тюменский аквакурорт «ЛетоЛето», а настоящий момент имеет финансовые сложности. По данным СБИС, в системе финансов фирмы Шевчика 230% имеют обязательства. Однако, как сообщает «Прозрачный бизнес», компания исправно платит налоги и имеет за прошлый год чистую прибыль в районе 59 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что к аквапарку «ЛетоЛето» возникли претензии у депутата тюменской городской думы. На одной из водных горок ногу поранил сын Руслана Сабирова.