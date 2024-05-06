06 мая 2024

В Салехарде брошенный окурок стал причиной смерти трех женщин

В ЯНАО мужчину приговорили к 1,7 года лишения свободы за пожар с тремя жертвами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинская область, окурки, пепельница
Брошенный в деревянном доме окурок стал причиной пожара и гибели людей Фото:
новость из сюжета
Пожары деревянных домов в ЯНАО

По вине жителя Салехарда, бросившего непотушенный окурок в коридоре деревянного дома, в сентябре 2023 года погибли три женщины. Их тела нашла бригада пожарных. Суд приговорил виновного к 1,7 годам лишения свободы в колонии-поселения. Об этом в telegram-канале сообщает СУ СК по ЯНАО.

«26 сентября 2023 года 38-летний мужчина, находясь в гостях в многоквартирном жилом доме 36 по улице Чапаева, распивал спиртные напитки в компании двух хозяек квартиры и их знакомой. Ночью 27 сентября он, выкурив в общем коридоре деревянного дома сигарету, бросил тлеющий окурок на пол вблизи сгораемых материалов», — говорится в сообщении.

В коридоре начался пожар, пламя распространилось на весь первый этаж и частично — на второй. При тушении возгорания нашли тела трех женщин. Причина смерти — острое отравление окисью углерода. Виновному суд назначил наказание в виде 1,7 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселения, уточняет источник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По вине жителя Салехарда, бросившего непотушенный окурок в коридоре деревянного дома, в сентябре 2023 года погибли три женщины. Их тела нашла бригада пожарных. Суд приговорил виновного к 1,7 годам лишения свободы в колонии-поселения. Об этом в telegram-канале сообщает СУ СК по ЯНАО. «26 сентября 2023 года 38-летний мужчина, находясь в гостях в многоквартирном жилом доме 36 по улице Чапаева, распивал спиртные напитки в компании двух хозяек квартиры и их знакомой. Ночью 27 сентября он, выкурив в общем коридоре деревянного дома сигарету, бросил тлеющий окурок на пол вблизи сгораемых материалов», — говорится в сообщении. В коридоре начался пожар, пламя распространилось на весь первый этаж и частично — на второй. При тушении возгорания нашли тела трех женщин. Причина смерти — острое отравление окисью углерода. Виновному суд назначил наказание в виде 1,7 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселения, уточняет источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...