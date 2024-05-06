В Салехарде брошенный окурок стал причиной смерти трех женщин

По вине жителя Салехарда, бросившего непотушенный окурок в коридоре деревянного дома, в сентябре 2023 года погибли три женщины. Их тела нашла бригада пожарных. Суд приговорил виновного к 1,7 годам лишения свободы в колонии-поселения. Об этом в telegram-канале сообщает СУ СК по ЯНАО.
«26 сентября 2023 года 38-летний мужчина, находясь в гостях в многоквартирном жилом доме 36 по улице Чапаева, распивал спиртные напитки в компании двух хозяек квартиры и их знакомой. Ночью 27 сентября он, выкурив в общем коридоре деревянного дома сигарету, бросил тлеющий окурок на пол вблизи сгораемых материалов», — говорится в сообщении.
В коридоре начался пожар, пламя распространилось на весь первый этаж и частично — на второй. При тушении возгорания нашли тела трех женщин. Причина смерти — острое отравление окисью углерода. Виновному суд назначил наказание в виде 1,7 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселения, уточняет источник.
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По вине жителя Салехарда, бросившего непотушенный окурок в коридоре деревянного дома, в сентябре 2023 года погибли три женщины. Их тела нашла бригада пожарных. Суд приговорил виновного к 1,7 годам лишения свободы в колонии-поселения. Об этом в telegram-канале сообщает СУ СК по ЯНАО. «26 сентября 2023 года 38-летний мужчина, находясь в гостях в многоквартирном жилом доме 36 по улице Чапаева, распивал спиртные напитки в компании двух хозяек квартиры и их знакомой. Ночью 27 сентября он, выкурив в общем коридоре деревянного дома сигарету, бросил тлеющий окурок на пол вблизи сгораемых материалов», — говорится в сообщении. В коридоре начался пожар, пламя распространилось на весь первый этаж и частично — на второй. При тушении возгорания нашли тела трех женщин. Причина смерти — острое отравление окисью углерода. Виновному суд назначил наказание в виде 1,7 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселения, уточняет источник.