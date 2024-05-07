«Все отпало»: в Шадринске памятник ветеранам остался без ремонта ко Дню Победы. Фото

В Курганской области памятник войнам ВОВ остался без ремонта

08 мая 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Мемориал войнам, умершим от ран в госпиталях Шадринска нуждается в капремонте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ко Дню Победы не смогли отремонтировать мемориал войнам, умершим в госпиталях Шадринска. Деньги на капремонт были выделены в прошлом году. Но из-за некачественных работ сейчас памятник в плачевном состоянии, рассказал URA.RU общественник Александр Андрюков. «Мемориал войнам, умершим в госпиталях Шадринска, до сих пор не отремонтирован, хотя деньги на капитальный ремонт были выделены в 2023 году. Ранее его восстановили и ежегодно приводили в порядок члены местной ЛДПР. Но в 2023 году представители администрации города нам сообщили, что проведут на объекте капитальный ремонт. Сразу возникли проблемы: подрядчик не справился, мэрия не приняла работу. Ремонт отложили на 2024 год. Сейчас памятник в ужасном состоянии: где цемент заливали новый — все отпало, старый цемент не убрали, все обсыпалось», — рассказал Андрюков. Общественник обратился в прокуратуру с просьбой о проверке выделенных средств на капремонт памятника и исполнение работ. Также он сообщил, что партийцы готовы на свои средства в срочном порядке провести косметический ремонт мемориала, расчистить завалы к памятнику на Воскресенском кладбище. URA.RU направило запрос в администрацию города Шадринска с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Мемориал воинам, умершим от раз в госпиталях Шадринска находится на Воскресенском кладбище Фото: предоставил Александр Андрюков Фото: предоставил Александр Андрюков Фото: предоставил Александр Андрюков Фото: предоставил Александр Андрюков Фото: предоставил Александр Андрюков Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области ко Дню Победы не смогли отремонтировать мемориал войнам, умершим в госпиталях Шадринска. Деньги на капремонт были выделены в прошлом году. Но из-за некачественных работ сейчас памятник в плачевном состоянии, рассказал URA.RU общественник Александр Андрюков. «Мемориал войнам, умершим в госпиталях Шадринска, до сих пор не отремонтирован, хотя деньги на капитальный ремонт были выделены в 2023 году. Ранее его восстановили и ежегодно приводили в порядок члены местной ЛДПР. Но в 2023 году представители администрации города нам сообщили, что проведут на объекте капитальный ремонт. Сразу возникли проблемы: подрядчик не справился, мэрия не приняла работу. Ремонт отложили на 2024 год. Сейчас памятник в ужасном состоянии: где цемент заливали новый — все отпало, старый цемент не убрали, все обсыпалось», — рассказал Андрюков. Общественник обратился в прокуратуру с просьбой о проверке выделенных средств на капремонт памятника и исполнение работ. Также он сообщил, что партийцы готовы на свои средства в срочном порядке провести косметический ремонт мемориала, расчистить завалы к памятнику на Воскресенском кладбище. URA.RU направило запрос в администрацию города Шадринска с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.