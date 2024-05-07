07 мая 2024

«Все отпало»: в Шадринске памятник ветеранам остался без ремонта ко Дню Победы. Фото

В Курганской области памятник войнам ВОВ остался без ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганский государственный колледж. Курган, колледж, цемент, стройка, курганский колледж
Мемориал войнам, умершим от ран в госпиталях Шадринска нуждается в капремонте Фото:

В Курганской области ко Дню Победы не смогли отремонтировать мемориал войнам, умершим в госпиталях Шадринска. Деньги на капремонт были выделены в прошлом году. Но из-за некачественных работ сейчас памятник в плачевном состоянии, рассказал URA.RU общественник Александр Андрюков.

«Мемориал войнам, умершим в госпиталях Шадринска, до сих пор не отремонтирован, хотя деньги на капитальный ремонт были выделены в 2023 году. Ранее его восстановили и ежегодно приводили в порядок члены местной ЛДПР. Но в 2023 году представители администрации города нам сообщили, что проведут на объекте капитальный ремонт. Сразу возникли проблемы: подрядчик не справился, мэрия не приняла работу. Ремонт отложили на 2024 год. Сейчас памятник в ужасном состоянии: где цемент заливали новый — все отпало, старый цемент не убрали, все обсыпалось», — рассказал Андрюков.

Общественник обратился в прокуратуру с просьбой о проверке выделенных средств на капремонт памятника и исполнение работ. Также он сообщил, что партийцы готовы на свои средства в срочном порядке провести косметический ремонт мемориала, расчистить завалы к памятнику на Воскресенском кладбище.

URA.RU направило запрос в администрацию города Шадринска с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

Мемориал воинам, умершим от раз в госпиталях Шадринска находится на Воскресенском кладбище
Мемориал воинам, умершим от раз в госпиталях Шадринска находится на Воскресенском кладбище
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области ко Дню Победы не смогли отремонтировать мемориал войнам, умершим в госпиталях Шадринска. Деньги на капремонт были выделены в прошлом году. Но из-за некачественных работ сейчас памятник в плачевном состоянии, рассказал URA.RU общественник Александр Андрюков. «Мемориал войнам, умершим в госпиталях Шадринска, до сих пор не отремонтирован, хотя деньги на капитальный ремонт были выделены в 2023 году. Ранее его восстановили и ежегодно приводили в порядок члены местной ЛДПР. Но в 2023 году представители администрации города нам сообщили, что проведут на объекте капитальный ремонт. Сразу возникли проблемы: подрядчик не справился, мэрия не приняла работу. Ремонт отложили на 2024 год. Сейчас памятник в ужасном состоянии: где цемент заливали новый — все отпало, старый цемент не убрали, все обсыпалось», — рассказал Андрюков. Общественник обратился в прокуратуру с просьбой о проверке выделенных средств на капремонт памятника и исполнение работ. Также он сообщил, что партийцы готовы на свои средства в срочном порядке провести косметический ремонт мемориала, расчистить завалы к памятнику на Воскресенском кладбище. URA.RU направило запрос в администрацию города Шадринска с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...