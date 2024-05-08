Почему бывший серый кардинал тюменской политики Сарычев «сохранился в обойме»

Бывший тюменский вице-губернатор Сарычев вновь появился на публике

08 мая 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Сергей Сарычев остался вхож в тюменский политический бомонд Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Бывший вице-губернатор и руководитель тюменского внутрипола Сергей Сарычев впервые за долгое время появился на публике. Политик посетил торжественный прием губернатора в честь 9 мая. Приглашение Сарычева на мероприятие свидетельствует о том, что ему удается сохранять политический вес несмотря на уход в частную корпорацию. Об этом URA.RU сообщили высокопоставленные источники. «Сарычев до сих пор регулярно созванивается с губернатором Александром Моором и консультирует ряд высокопоставленных чиновников в регионе. Кроме того, его статус в холдинге СИБУР на данный момент выше, чем у многих тюменских директоров предприятия. Все это позволяет Сарычеву сохраняться в обойме, в отличие от того же экс-спикера гордумы Евгения Заболотного, которого, с переходом в ТДСК, на публике больше не видно», — сообщают собеседники агентства. По мнению политолога Александра Безделова, сохранять влияние в регионе Сарычеву позволяет его высокая должность в СИБУРе. «Сарычев до сих пор держит руку на пульсе. Он курирует работу крупнейшего налогоплательщика в регионе — холдинга СИБУР. В общей системе предприятия он занимает очень высокое место. К тому же, он имеет колоссальный политический опыт», — комментирует политолог. Бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев получил должность советника генерального директора в СИБУРе в 2022 году. Он курирует вопросы взаимодействия с региональными органами власти. Сергей Сарычев посетил торжественное мероприятие к 9 мая Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вице-губернатор и руководитель тюменского внутрипола Сергей Сарычев впервые за долгое время появился на публике. Политик посетил торжественный прием губернатора в честь 9 мая. Приглашение Сарычева на мероприятие свидетельствует о том, что ему удается сохранять политический вес несмотря на уход в частную корпорацию. Об этом URA.RU сообщили высокопоставленные источники. «Сарычев до сих пор регулярно созванивается с губернатором Александром Моором и консультирует ряд высокопоставленных чиновников в регионе. Кроме того, его статус в холдинге СИБУР на данный момент выше, чем у многих тюменских директоров предприятия. Все это позволяет Сарычеву сохраняться в обойме, в отличие от того же экс-спикера гордумы Евгения Заболотного, которого, с переходом в ТДСК, на публике больше не видно», — сообщают собеседники агентства. По мнению политолога Александра Безделова, сохранять влияние в регионе Сарычеву позволяет его высокая должность в СИБУРе. «Сарычев до сих пор держит руку на пульсе. Он курирует работу крупнейшего налогоплательщика в регионе — холдинга СИБУР. В общей системе предприятия он занимает очень высокое место. К тому же, он имеет колоссальный политический опыт», — комментирует политолог. Бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев получил должность советника генерального директора в СИБУРе в 2022 году. Он курирует вопросы взаимодействия с региональными органами власти.