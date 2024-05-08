Бывший тюменский судья Романов, ставший замглавы Кургана, будет заниматься юридическими вопросами

Бывший тюменский судья Сергей Романов, который перешел на работу в администрацию Кургана и был назначен заместителем главы города будет отвечать за юридические аспекты работы мэрии города. Информацию о его задачах на посту сообщили во время встречи с депутатами гордумы, сообщает URA.RU депутат Яков Сидоров.
«Был представлен депутатам городской думы как ответственный за юридическое сопровождение работы мэрии. Он дал депутатам комментарии в области права. Объяснил технические моменты, проконсультировал нас, как заниматься вопросами выплат гражданам, пострадавшим от паводка», — пояснил корреспонденту Сидоров. Также на встрече с депутатами присутствовали другие чиновники и председатель гордумы Игорь Прозоров.
Романов имеет десятилетний опыт работы судьей в Центральном районном суде Тюмени. URA.RU писало, что в декабре 2023 года ушел в отставку. Ранее, в апреле 2024 года, он работал заместителем управделами администрации, а в мае перешел на должность замглавы Кургана. Также источниками отмечалось, что он лишится статуса судьи в отставке из-за перехода на муниципальную службу в администрацию города.
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Бывший тюменский судья Сергей Романов, который перешел на работу в администрацию Кургана и был назначен заместителем главы города будет отвечать за юридические аспекты работы мэрии города. Информацию о его задачах на посту сообщили во время встречи с депутатами гордумы, сообщает URA.RU депутат Яков Сидоров. «Был представлен депутатам городской думы как ответственный за юридическое сопровождение работы мэрии. Он дал депутатам комментарии в области права. Объяснил технические моменты, проконсультировал нас, как заниматься вопросами выплат гражданам, пострадавшим от паводка», — пояснил корреспонденту Сидоров. Также на встрече с депутатами присутствовали другие чиновники и председатель гордумы Игорь Прозоров. Романов имеет десятилетний опыт работы судьей в Центральном районном суде Тюмени. URA.RU писало, что в декабре 2023 года ушел в отставку. Ранее, в апреле 2024 года, он работал заместителем управделами администрации, а в мае перешел на должность замглавы Кургана. Также источниками отмечалось, что он лишится статуса судьи в отставке из-за перехода на муниципальную службу в администрацию города.