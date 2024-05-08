Бывший тюменский судья Романов, ставший замглавы Кургана, будет заниматься юридическими вопросами

Замглавы Кургана Романов будет заниматься юридическим сопровождением мэрии

Замглавы Кургана Сергей Романов был представлен депутатам как заместитель по правовым вопросам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

Бывший тюменский судья Сергей Романов, который перешел на работу в администрацию Кургана и был назначен заместителем главы города будет отвечать за юридические аспекты работы мэрии города. Информацию о его задачах на посту сообщили во время встречи с депутатами гордумы, сообщает URA.RU депутат Яков Сидоров.

«Был представлен депутатам городской думы как ответственный за юридическое сопровождение работы мэрии. Он дал депутатам комментарии в области права. Объяснил технические моменты, проконсультировал нас, как заниматься вопросами выплат гражданам, пострадавшим от паводка», — пояснил корреспонденту Сидоров. Также на встрече с депутатами присутствовали другие чиновники и председатель гордумы Игорь Прозоров.

Романов имеет десятилетний опыт работы судьей в Центральном районном суде Тюмени. URA.RU писало, что в декабре 2023 года ушел в отставку. Ранее, в апреле 2024 года, он работал заместителем управделами администрации, а в мае перешел на должность замглавы Кургана. Также источниками отмечалось, что он лишится статуса судьи в отставке из-за перехода на муниципальную службу в администрацию города.