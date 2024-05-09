Мэр Салехарда «сделал низкий поклон» ветеранам в День Победы. Видео

10 мая 2024 в 00:16 Размер текста - 17 +

Титовский пожелал крепкого здоровья и долголетия ветеранам ВОВ Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Мэр Салехарда Алексей Титовский поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за жизнь в свободной стране, а также пожелал крепкого здоровья и долголетия. Он сказал, что, несмотря на корректировки, которые внесла погода, жители города все-равно отпраздновали 9 Мая и почтили память героев. «Погода внесла некоторые коррективы, но не помешала салехардцам отпраздновать День Победы. … Сотни горожан пришли на торжественный митинг и возложили цветы в память об ушедших героях. … Главные слова сегодня — в адрес наших дорогих ветеранов. Низкий поклон вам за нашу возможность жить и воспитывать детей в свободной стране. Крепкого здоровья и долголетия», — написал Титовский в своем telegram-канале. На главной площади города звучали песни военных лет, салехардцев угощали солдатской кашей и развлекали на интерактивных площадках. Мэр поблагодарил организаторов, артистов, спортсменов и полицейских за работу в таких непростых условиях и поделился самыми яркими кадрами праздника. Глава Салехарда Алексей Титовский опубликовал поздравление с Днем Победы. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны салехардцы приняли у себя детей Ленинграда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Салехарда Алексей Титовский поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за жизнь в свободной стране, а также пожелал крепкого здоровья и долголетия. Он сказал, что, несмотря на корректировки, которые внесла погода, жители города все-равно отпраздновали 9 Мая и почтили память героев. «Погода внесла некоторые коррективы, но не помешала салехардцам отпраздновать День Победы. … Сотни горожан пришли на торжественный митинг и возложили цветы в память об ушедших героях. … Главные слова сегодня — в адрес наших дорогих ветеранов. Низкий поклон вам за нашу возможность жить и воспитывать детей в свободной стране. Крепкого здоровья и долголетия», — написал Титовский в своем telegram-канале. На главной площади города звучали песни военных лет, салехардцев угощали солдатской кашей и развлекали на интерактивных площадках. Мэр поблагодарил организаторов, артистов, спортсменов и полицейских за работу в таких непростых условиях и поделился самыми яркими кадрами праздника. Глава Салехарда Алексей Титовский опубликовал поздравление с Днем Победы. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны салехардцы приняли у себя детей Ленинграда.