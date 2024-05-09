09 мая 2024
08 мая 2024

В ЯНАО на параде в честь Дня Победы впервые прошли оленьи упряжки. Видео

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День оленевода. Салехард , день оленевода, ямал, северные олени
Ямальцам рассказали, что олени были незаменимыми помощниками во времена ВОВ Фото:

В Яр-Сале (ЯНАО) на параде в честь дня победы в составе колонны вместе с другим транспортом прошли оленьи упряжки. Во времена Великой Отечественной войны солдаты называли их вездеходами, потому что животные могли добраться туда, где не проедет тяжелая техника, передает правительство ЯНАО.

«В Яр-Сале в параде приняли участие оленьи упряжки. Впервые они прошли в составе колонны вместе с другим транспортом. … Солдаты называли оленей вездеходами — ведь на них можно было добраться туда, где не проедет тяжелая техника», — написано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что, во времена войны, олени были незаменимыми помощниками, как на линии фронта, так и в тылу. Во время битвы за Заполярье на них перевозили раненых, доставляли продовольствие и боеприпасы, совершали разведывательно-диверсионные вылазки.

Торжественные мероприятия прошли во всех городах ЯНАО. Непогода не смогла помешать ямальцам почтить подвиг предков. В округе прошли массовые патриотические мероприятия, многочисленные концерты и выступления артистов, мастер-классы, флешмобы, спортивные мероприятия и угощения солдатской кашей в полевых кухнях.

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В Яр-Сале (ЯНАО) на параде в честь дня победы в составе колонны вместе с другим транспортом прошли оленьи упряжки. Во времена Великой Отечественной войны солдаты называли их вездеходами, потому что животные могли добраться туда, где не проедет тяжелая техника, передает правительство ЯНАО. «В Яр-Сале в параде приняли участие оленьи упряжки. Впервые они прошли в составе колонны вместе с другим транспортом. … Солдаты называли оленей вездеходами — ведь на них можно было добраться туда, где не проедет тяжелая техника», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что, во времена войны, олени были незаменимыми помощниками, как на линии фронта, так и в тылу. Во время битвы за Заполярье на них перевозили раненых, доставляли продовольствие и боеприпасы, совершали разведывательно-диверсионные вылазки. Торжественные мероприятия прошли во всех городах ЯНАО. Непогода не смогла помешать ямальцам почтить подвиг предков. В округе прошли массовые патриотические мероприятия, многочисленные концерты и выступления артистов, мастер-классы, флешмобы, спортивные мероприятия и угощения солдатской кашей в полевых кухнях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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