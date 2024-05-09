В ЯНАО на параде в честь Дня Победы впервые прошли оленьи упряжки. Видео

10 мая 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Ямальцам рассказали, что олени были незаменимыми помощниками во времена ВОВ Фото: Илья Московец © URA.RU В Яр-Сале (ЯНАО) на параде в честь дня победы в составе колонны вместе с другим транспортом прошли оленьи упряжки. Во времена Великой Отечественной войны солдаты называли их вездеходами, потому что животные могли добраться туда, где не проедет тяжелая техника, передает правительство ЯНАО. «В Яр-Сале в параде приняли участие оленьи упряжки. Впервые они прошли в составе колонны вместе с другим транспортом. … Солдаты называли оленей вездеходами — ведь на них можно было добраться туда, где не проедет тяжелая техника», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что, во времена войны, олени были незаменимыми помощниками, как на линии фронта, так и в тылу. Во время битвы за Заполярье на них перевозили раненых, доставляли продовольствие и боеприпасы, совершали разведывательно-диверсионные вылазки. Торжественные мероприятия прошли во всех городах ЯНАО. Непогода не смогла помешать ямальцам почтить подвиг предков. В округе прошли массовые патриотические мероприятия, многочисленные концерты и выступления артистов, мастер-классы, флешмобы, спортивные мероприятия и угощения солдатской кашей в полевых кухнях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Яр-Сале (ЯНАО) на параде в честь дня победы в составе колонны вместе с другим транспортом прошли оленьи упряжки. Во времена Великой Отечественной войны солдаты называли их вездеходами, потому что животные могли добраться туда, где не проедет тяжелая техника, передает правительство ЯНАО. «В Яр-Сале в параде приняли участие оленьи упряжки. Впервые они прошли в составе колонны вместе с другим транспортом. … Солдаты называли оленей вездеходами — ведь на них можно было добраться туда, где не проедет тяжелая техника», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что, во времена войны, олени были незаменимыми помощниками, как на линии фронта, так и в тылу. Во время битвы за Заполярье на них перевозили раненых, доставляли продовольствие и боеприпасы, совершали разведывательно-диверсионные вылазки. Торжественные мероприятия прошли во всех городах ЯНАО. Непогода не смогла помешать ямальцам почтить подвиг предков. В округе прошли массовые патриотические мероприятия, многочисленные концерты и выступления артистов, мастер-классы, флешмобы, спортивные мероприятия и угощения солдатской кашей в полевых кухнях.