Мужчина ушел из дома и не вернулся
В Ишиме (Тюменская область) 9 мая пропал 73-летний пенсионер. Информацию о поиске разместил в своих соцсетях отряд «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Геннадий Шефер, 73 года», — указано в ориентировке.
Пенсионер 9 мая вышел из дома в Ишиме и пропал. Был одет в голубую рубашку, серые брюки, черные ботинки. На голове — белая кепка.
Пенсионер пропал 9 мая в Ишиме
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