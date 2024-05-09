09 мая 2024

В Ишиме в День Победы пропал пенсионер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспекция "Опоры России" по селам, находящимся в зоне подтопления из-за паводка. Тюмень, пенсионер, деревня, мужчина, село, велосипед
Мужчина ушел из дома и не вернулся Фото:

В Ишиме (Тюменская область) 9 мая пропал 73-летний пенсионер. Информацию о поиске разместил в своих соцсетях отряд «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Геннадий Шефер, 73 года», — указано в ориентировке.

Пенсионер 9 мая вышел из дома в Ишиме и пропал. Был одет в голубую рубашку, серые брюки, черные ботинки. На голове — белая кепка.

Пенсионер пропал 9 мая в Ишиме
Пенсионер пропал 9 мая в Ишиме
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ишиме (Тюменская область) 9 мая пропал 73-летний пенсионер. Информацию о поиске разместил в своих соцсетях отряд «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Геннадий Шефер, 73 года», — указано в ориентировке. Пенсионер 9 мая вышел из дома в Ишиме и пропал. Был одет в голубую рубашку, серые брюки, черные ботинки. На голове — белая кепка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...