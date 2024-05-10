В лесу Тюменской области нашли крупный очаг сибирского шелкопряда

11 мая 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

В начале июня 2024 года уничтожат очаг сибирского шелкопряда Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Вагайском лесничестве (Тюменская область) обнаружили очаг сибирского шелкопряда площадью свыше 954 гектара. Об этом сообщил департамент лесного комплекса региона. «С 6 по 8 мая лесопатологи обследовали эту территорию, уточнили численность популяции после зимовки и площадь распространения. Очаг сибирского шелкопряда площадью свыше 954 га обнаружен в Вагайском лесничестве», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале департамента. Теперь необходимо уничтожить вредителей на площади почти 788 гектаров. Мероприятия проведут в начале июня. Территорию обработают наземным способом препаратами, безопасными для окружающей среды и разрешенными к применению в России. Сибирский шелкопряд — один самых опасных врагов хвойных лесов. Его гусеницы поражают почти все сосновые породы, предпочитая пихту, ель, лиственницу, кедровую сосну. Признаком появления вредителя в лесу является отсутствие на деревьях хвои. Распространение шелкопряда грозит массовым усыханием и гибелью темнохвойных насаждений на больших площадях. Вспышки размножения вредителя цикличны. Они повторяются после долгих засушливых и жарких периодов в течение предыдущих 2-3 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Вагайском лесничестве (Тюменская область) обнаружили очаг сибирского шелкопряда площадью свыше 954 гектара. Об этом сообщил департамент лесного комплекса региона. «С 6 по 8 мая лесопатологи обследовали эту территорию, уточнили численность популяции после зимовки и площадь распространения. Очаг сибирского шелкопряда площадью свыше 954 га обнаружен в Вагайском лесничестве», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале департамента. Теперь необходимо уничтожить вредителей на площади почти 788 гектаров. Мероприятия проведут в начале июня. Территорию обработают наземным способом препаратами, безопасными для окружающей среды и разрешенными к применению в России. Сибирский шелкопряд — один самых опасных врагов хвойных лесов. Его гусеницы поражают почти все сосновые породы, предпочитая пихту, ель, лиственницу, кедровую сосну. Признаком появления вредителя в лесу является отсутствие на деревьях хвои. Распространение шелкопряда грозит массовым усыханием и гибелью темнохвойных насаждений на больших площадях. Вспышки размножения вредителя цикличны. Они повторяются после долгих засушливых и жарких периодов в течение предыдущих 2-3 лет.