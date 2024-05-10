Тюменцы назвали свой самый главный страх

Тюменцы боятся возвращения смертной казни

11 мая 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

После теракта в «Крокус Сити Холле» в РФ задумались о смертной казни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Тюменской области больше всего боятся возвращения смертной казни. Результаты исследования привела коммуникационная компания КРОС в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей». «Вероятность возвращения высшей меры наказания, которую после теракта в „Крокус Сити Холле“ активно обсуждали в Госдуме, заняла неожиданно высокие позиции среди главных тревожностей россиян. Например, это второй по силе страх в Калининградской и Брянской областях, а также в Чечне, Кабардино-Балкарии и на Чукотке», — передает данные исследования «Коммерсант». Кроме того, этот же страх есть у жителей Тюменской области. Область занимает пятое место в списке этого страха среди других регионов РФ. В Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». По данным СКР, во время теракта погибли более 140 человек. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все четверо террористов были задержаны. После теракта глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тема смертной казни в России будет тщательно рассмотрена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюменской области больше всего боятся возвращения смертной казни. Результаты исследования привела коммуникационная компания КРОС в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей». «Вероятность возвращения высшей меры наказания, которую после теракта в „Крокус Сити Холле“ активно обсуждали в Госдуме, заняла неожиданно высокие позиции среди главных тревожностей россиян. Например, это второй по силе страх в Калининградской и Брянской областях, а также в Чечне, Кабардино-Балкарии и на Чукотке», — передает данные исследования «Коммерсант». Кроме того, этот же страх есть у жителей Тюменской области. Область занимает пятое место в списке этого страха среди других регионов РФ. В Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». По данным СКР, во время теракта погибли более 140 человек. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все четверо террористов были задержаны. После теракта глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тема смертной казни в России будет тщательно рассмотрена.