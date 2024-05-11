11 мая 2024

Глава курганской «Рублевки» ввел из-за урагана особый режим. Фото

В курганском округе из-за ураганного ветра ввели особый режим
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область, пыль, сильный ветер, пыльная буря
Власти Кетовского округа повысили готовность к реагированию на возможную ЧС из-за сильного ветра (архивное фото) Фото:

В Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», повышена готовность органов власти к реагированию на возможную чрезвычайную ситуацию из-за сильного ветра. Об этом сообщил глава округа Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Кетовском округе в связи с усилением ветра, несущим за собой риск обрыва электропроводов и опасности пожаров, сегодня провел комиссию по ЧС. Было принято решение установить режим функционирования повышенная готовность», — пояснил в посте Язовских.

Под режимом повышенной готовности подразумевается способность органов власти различных уровней, организаций и учреждений — оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, в том числе, которые случаются из-за неблагоприятных природных явлений. К таковым относятся, например, ураганы или опасность пожаров, уточняется в открытых источниках.

Ранее в Курганской области прогнозировалось усиление ветра до 20 метров в секунду. МЧС России по региону уже предупредило жителей о необходимости не разводить открытый огонь и соблюдать осторожность. О том, какую опасность представляет ураган и как не пострадать от него — в материале URA.RU.

Глава Кетовского округа Язовских провел совещание из-за усиления ветра
Глава Кетовского округа Язовских провел совещание из-за усиления ветра
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», повышена готовность органов власти к реагированию на возможную чрезвычайную ситуацию из-за сильного ветра. Об этом сообщил глава округа Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Кетовском округе в связи с усилением ветра, несущим за собой риск обрыва электропроводов и опасности пожаров, сегодня провел комиссию по ЧС. Было принято решение установить режим функционирования повышенная готовность», — пояснил в посте Язовских. Под режимом повышенной готовности подразумевается способность органов власти различных уровней, организаций и учреждений — оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, в том числе, которые случаются из-за неблагоприятных природных явлений. К таковым относятся, например, ураганы или опасность пожаров, уточняется в открытых источниках. Ранее в Курганской области прогнозировалось усиление ветра до 20 метров в секунду. МЧС России по региону уже предупредило жителей о необходимости не разводить открытый огонь и соблюдать осторожность. О том, какую опасность представляет ураган и как не пострадать от него — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...