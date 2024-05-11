В Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», повышена готовность органов власти к реагированию на возможную чрезвычайную ситуацию из-за сильного ветра. Об этом сообщил глава округа Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В Кетовском округе в связи с усилением ветра, несущим за собой риск обрыва электропроводов и опасности пожаров, сегодня провел комиссию по ЧС. Было принято решение установить режим функционирования повышенная готовность», — пояснил в посте Язовских.
Под режимом повышенной готовности подразумевается способность органов власти различных уровней, организаций и учреждений — оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, в том числе, которые случаются из-за неблагоприятных природных явлений. К таковым относятся, например, ураганы или опасность пожаров, уточняется в открытых источниках.
Ранее в Курганской области прогнозировалось усиление ветра до 20 метров в секунду. МЧС России по региону уже предупредило жителей о необходимости не разводить открытый огонь и соблюдать осторожность. О том, какую опасность представляет ураган и как не пострадать от него — в материале URA.RU.
Глава Кетовского округа Язовских провел совещание из-за усиления ветра
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В Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», повышена готовность органов власти к реагированию на возможную чрезвычайную ситуацию из-за сильного ветра. Об этом сообщил глава округа Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Кетовском округе в связи с усилением ветра, несущим за собой риск обрыва электропроводов и опасности пожаров, сегодня провел комиссию по ЧС. Было принято решение установить режим функционирования повышенная готовность», — пояснил в посте Язовских. Под режимом повышенной готовности подразумевается способность органов власти различных уровней, организаций и учреждений — оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, в том числе, которые случаются из-за неблагоприятных природных явлений. К таковым относятся, например, ураганы или опасность пожаров, уточняется в открытых источниках. Ранее в Курганской области прогнозировалось усиление ветра до 20 метров в секунду. МЧС России по региону уже предупредило жителей о необходимости не разводить открытый огонь и соблюдать осторожность. О том, какую опасность представляет ураган и как не пострадать от него — в материале URA.RU.