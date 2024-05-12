12 мая 2024
11 мая 2024

В Тюменской области простились с контрактником, погибшим в ходе СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь, орден мужества
Мужчину посмертно наградили орденом Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Уватском районе (Тюменская область) простились с бойцом, погибшим во время спецоперации РФ на Украине. Мужчина в декабре 2023 года заключил контракт с Минобороны России. Об это сообщили в пресс-службе районной администрации.

«12 мая в Увате состоялось прощание с участником специальной военной операции Николаем Захаровым. <…> 7 декабря 2023 года Николай Дмитриевич заключил контракт для прохождения военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. Погиб 3 марта 2024 года при выполнении задач в ходе СВО на территории Украины», — сообщили в администрации Уватского района.

Односельчане назвали погибшего настоящим патриотом. Его наградили орденом Мужества посмертно.

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В Уватском районе (Тюменская область) простились с бойцом, погибшим во время спецоперации РФ на Украине. Мужчина в декабре 2023 года заключил контракт с Минобороны России. Об это сообщили в пресс-службе районной администрации. «12 мая в Увате состоялось прощание с участником специальной военной операции Николаем Захаровым. <…> 7 декабря 2023 года Николай Дмитриевич заключил контракт для прохождения военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. Погиб 3 марта 2024 года при выполнении задач в ходе СВО на территории Украины», — сообщили в администрации Уватского района. Односельчане назвали погибшего настоящим патриотом. Его наградили орденом Мужества посмертно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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