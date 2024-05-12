В Тюменской области простились с контрактником, погибшим в ходе СВО

13 мая 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Мужчину посмертно наградили орденом Мужества Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Уватском районе (Тюменская область) простились с бойцом, погибшим во время спецоперации РФ на Украине. Мужчина в декабре 2023 года заключил контракт с Минобороны России. Об это сообщили в пресс-службе районной администрации. «12 мая в Увате состоялось прощание с участником специальной военной операции Николаем Захаровым. <…> 7 декабря 2023 года Николай Дмитриевич заключил контракт для прохождения военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. Погиб 3 марта 2024 года при выполнении задач в ходе СВО на территории Украины», — сообщили в администрации Уватского района. Односельчане назвали погибшего настоящим патриотом. Его наградили орденом Мужества посмертно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уватском районе (Тюменская область) простились с бойцом, погибшим во время спецоперации РФ на Украине. Мужчина в декабре 2023 года заключил контракт с Минобороны России. Об это сообщили в пресс-службе районной администрации. «12 мая в Увате состоялось прощание с участником специальной военной операции Николаем Захаровым. <…> 7 декабря 2023 года Николай Дмитриевич заключил контракт для прохождения военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. Погиб 3 марта 2024 года при выполнении задач в ходе СВО на территории Украины», — сообщили в администрации Уватского района. Односельчане назвали погибшего настоящим патриотом. Его наградили орденом Мужества посмертно.