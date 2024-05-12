В центре Тюмени в выходной из-за спортсменов перекроют дороги. Фото

13 мая 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Забег будет начинаться от «Конторы пароходства» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени 19 мая пройдет фестиваль бега «Стальной характер», из-за которого в центре города будут перекрыты некоторые дороги. Забег будет начинаться от «Конторы пароходства». Об этом сообщается на сайте мероприятия. «19 мая состоится главное беговое событие этой весны в Тюмени: фестиваль бега. Любителей спорта и активного отдыха ожидают дистанции на 1, 3, 5, 10 и 21 км в рамках всероссийского полумарафона „Забег.рф“, а также детский забег на 500 м и красочные забег на 1 км », — сообщается на сайте. Полной карты перекрытия дорог пока нет, однако известен маршрут спортсменов. Тюменцы побегут через набережную в сторону здания строительного института ТИУ. сайт фестиваля «Стальной характер» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 19 мая пройдет фестиваль бега «Стальной характер», из-за которого в центре города будут перекрыты некоторые дороги. Забег будет начинаться от «Конторы пароходства». Об этом сообщается на сайте мероприятия. «19 мая состоится главное беговое событие этой весны в Тюмени: фестиваль бега. Любителей спорта и активного отдыха ожидают дистанции на 1, 3, 5, 10 и 21 км в рамках всероссийского полумарафона „Забег.рф“, а также детский забег на 500 м и красочные забег на 1 км », — сообщается на сайте. Полной карты перекрытия дорог пока нет, однако известен маршрут спортсменов. Тюменцы побегут через набережную в сторону здания строительного института ТИУ.