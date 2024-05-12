12 мая 2024

В центре Тюмени в выходной из-за спортсменов перекроют дороги. Фото

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Пожилые бегуны во время подготовки к марафону "Европа-Азия". Екатеринбург, пробежка, бег, бегун, спорт, забег, физкультура, пожилой мужчина, тренировка, упражнения, зож, бег, Финиш, стайер, спринтер, спринт
Забег будет начинаться от «Конторы пароходства» Фото:

В Тюмени 19 мая пройдет фестиваль бега «Стальной характер», из-за которого в центре города будут перекрыты некоторые дороги. Забег будет начинаться от «Конторы пароходства». Об этом сообщается на сайте мероприятия.

«19 мая состоится главное беговое событие этой весны в Тюмени: фестиваль бега. Любителей спорта и активного отдыха ожидают дистанции на 1, 3, 5, 10 и 21 км в рамках всероссийского полумарафона „Забег.рф“, а также детский забег на 500 м и красочные забег на 1 км », — сообщается на сайте.

Полной карты перекрытия дорог пока нет, однако известен маршрут спортсменов. Тюменцы побегут через набережную в сторону здания строительного института ТИУ.

Фото:

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В Тюмени 19 мая пройдет фестиваль бега «Стальной характер», из-за которого в центре города будут перекрыты некоторые дороги. Забег будет начинаться от «Конторы пароходства». Об этом сообщается на сайте мероприятия. «19 мая состоится главное беговое событие этой весны в Тюмени: фестиваль бега. Любителей спорта и активного отдыха ожидают дистанции на 1, 3, 5, 10 и 21 км в рамках всероссийского полумарафона „Забег.рф“, а также детский забег на 500 м и красочные забег на 1 км », — сообщается на сайте. Полной карты перекрытия дорог пока нет, однако известен маршрут спортсменов. Тюменцы побегут через набережную в сторону здания строительного института ТИУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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