В Тюмени 19 мая пройдет фестиваль бега «Стальной характер», из-за которого в центре города будут перекрыты некоторые дороги. Забег будет начинаться от «Конторы пароходства». Об этом сообщается на сайте мероприятия.
«19 мая состоится главное беговое событие этой весны в Тюмени: фестиваль бега. Любителей спорта и активного отдыха ожидают дистанции на 1, 3, 5, 10 и 21 км в рамках всероссийского полумарафона „Забег.рф“, а также детский забег на 500 м и красочные забег на 1 км », — сообщается на сайте.
Полной карты перекрытия дорог пока нет, однако известен маршрут спортсменов. Тюменцы побегут через набережную в сторону здания строительного института ТИУ.
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В Тюмени 19 мая пройдет фестиваль бега «Стальной характер», из-за которого в центре города будут перекрыты некоторые дороги. Забег будет начинаться от «Конторы пароходства». Об этом сообщается на сайте мероприятия. «19 мая состоится главное беговое событие этой весны в Тюмени: фестиваль бега. Любителей спорта и активного отдыха ожидают дистанции на 1, 3, 5, 10 и 21 км в рамках всероссийского полумарафона „Забег.рф“, а также детский забег на 500 м и красочные забег на 1 км », — сообщается на сайте. Полной карты перекрытия дорог пока нет, однако известен маршрут спортсменов. Тюменцы побегут через набережную в сторону здания строительного института ТИУ.