Курганская область летом примет детей из Белгорода и ЛНР

Курганские лагеря примут больше 200 детей из ЛНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В лагерях Курганской области летом смогут отдохнуть дети из Краснодона (ЛНР) и Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Вадима Шумкова.

«На лето уже пригласили 230 ребятишек из Краснодона отдохнуть в детских оздоровительных лагерях Курганской области за наш счет. Поручил коллегам сегодня посчитать, сколько еще ребят из Белгорода сможем принять на лето, чтобы их обезопасить», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее в курганских лагерях отдохнули 200 детей из Белгородской области. Их смена продолжалась 21 день. Помимо гостей из других регионов, власти готовы предоставить бесплатные путевки детям из многодетных семей и участников СВО, пострадавшим от паводка в регионе.