Рецидивист из ЯНАО отделался небольшим сроком за убийство в Новый год

В Ноябрьске (ЯНАО) состоялся суд над ранее судимым мужчиной, который 2 января зарезал собутыльника. Он отправится в колонию менее чем на два года, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. По данным следствия осужденный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
Следствием было установлено, что 2 января подсудимый пришел в гости к знакомому для совместного продолжения новогоднего застолья. В процессе распития между ними произошел конфликт и завязалась драка. Гость ударил хозяина ножом в живот, от ранения пострадавший скончался на месте происшествия.
Было возбуждено уголовное дело. Подсудимый получил приговор по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».
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В Ноябрьске (ЯНАО) состоялся суд над ранее судимым мужчиной, который 2 января зарезал собутыльника. Он отправится в колонию менее чем на два года, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. По данным следствия осужденный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Следствием было установлено, что 2 января подсудимый пришел в гости к знакомому для совместного продолжения новогоднего застолья. В процессе распития между ними произошел конфликт и завязалась драка. Гость ударил хозяина ножом в живот, от ранения пострадавший скончался на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело. Подсудимый получил приговор по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».