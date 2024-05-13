Рецидивист из ЯНАО отделался небольшим сроком за убийство в Новый год

14 мая 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске суд дал менее двух лет колонии мужчине, который зарезал собутыльника Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) состоялся суд над ранее судимым мужчиной, который 2 января зарезал собутыльника. Он отправится в колонию менее чем на два года, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. По данным следствия осужденный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Следствием было установлено, что 2 января подсудимый пришел в гости к знакомому для совместного продолжения новогоднего застолья. В процессе распития между ними произошел конфликт и завязалась драка. Гость ударил хозяина ножом в живот, от ранения пострадавший скончался на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело. Подсудимый получил приговор по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) состоялся суд над ранее судимым мужчиной, который 2 января зарезал собутыльника. Он отправится в колонию менее чем на два года, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. По данным следствия осужденный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Следствием было установлено, что 2 января подсудимый пришел в гости к знакомому для совместного продолжения новогоднего застолья. В процессе распития между ними произошел конфликт и завязалась драка. Гость ударил хозяина ножом в живот, от ранения пострадавший скончался на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело. Подсудимый получил приговор по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».