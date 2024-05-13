Вертолет на военном мемориале в Салехарде превратился во флюгер. Видео

Жители Салехарда просят мэрию закрепить винт вертолета

14 мая 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

В Салехарде ветер раскручивает винт вертолета Ми-24, установленного в парке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в Парке Победы ветер раскручивает хвостовой винт вертолета. Очевидцы просят мэрию закрепить опасную деталь, видео опубликовано в социальных сетях. «Салехард, парк Победы. Незакрепленный хвостовой винт установленного буквально неделю назад вертолета Ми-24 лихо крутится на ветру». Будьте осторожны, «встреча» с такими лопастями может закончиться печально», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧП Ямал». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации окружной столицы. Там ответили, что знают о проблеме и уже проводят работы по закреплению хвостового пропеллера. В Парке Победы к 9 Мая были установлены новые экспонаты: танк Т-90 и вертолет Ми-24, также известный как «крокодил». Запланирована большая реконструкция парка. Обновлено в 11:50 В пресс-службе мэрии Салехарда сообщили, что работы по закреплению хвостового винта на вертолете завершены. Также, на корпус вертолета нанесены предупреждающие надписи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) в Парке Победы ветер раскручивает хвостовой винт вертолета. Очевидцы просят мэрию закрепить опасную деталь, видео опубликовано в социальных сетях. «Салехард, парк Победы. Незакрепленный хвостовой винт установленного буквально неделю назад вертолета Ми-24 лихо крутится на ветру». Будьте осторожны, «встреча» с такими лопастями может закончиться печально», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧП Ямал». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации окружной столицы. Там ответили, что знают о проблеме и уже проводят работы по закреплению хвостового пропеллера. В Парке Победы к 9 Мая были установлены новые экспонаты: танк Т-90 и вертолет Ми-24, также известный как «крокодил». Запланирована большая реконструкция парка. Обновлено в 11:50 В пресс-службе мэрии Салехарда сообщили, что работы по закреплению хвостового винта на вертолете завершены. Также, на корпус вертолета нанесены предупреждающие надписи.