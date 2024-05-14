Мэр Тюмени Кухарук: город будет развиваться в рамках трех стратегий

В Тюменской области создадут стратегии развития, которые изменят облик региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в сквере Прощания. Тюмень, кухарук руслан
По словам Кухарука, три документа учтут все особенности развития Тюмени и области Фото:

В Тюменской области в ближайшее время будут созданы три стратегии развития, которые повлияют на облик всего региона и областного центра в частности. Об этом по итогам первого дня форума «Строительство и архитектура» заявил в своем telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук.

«Вместе с правительством Тюменской области мы приступаем к разработке трех базовых документов. Это будут стратегия социально-экономического развития Тюменской области; стратегия инвестиционного развития Тюменской области и стратегия развития Тюменской агломерации», — сообщил Кухарук.

Он подчеркнул, что проекты будут учитывать не только реализацию объектов регионального и местного значения. Документы будут включать крупные инвестиционные проекты по трансформации городской среды. «Я пригласил к диалогу и обсуждению стратегических документов строительное сообщество, а также жителей города Тюмени», — пояснил Кухарук.

Ранее URA.RU рассказало о нескольких идеях, которые прозвучали в рамках форума. В частности, один из тюменских микрорайонов предложили превратить в искусственный остров, как в Дубае.

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В Тюменской области в ближайшее время будут созданы три стратегии развития, которые повлияют на облик всего региона и областного центра в частности. Об этом по итогам первого дня форума «Строительство и архитектура» заявил в своем telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук. «Вместе с правительством Тюменской области мы приступаем к разработке трех базовых документов. Это будут стратегия социально-экономического развития Тюменской области; стратегия инвестиционного развития Тюменской области и стратегия развития Тюменской агломерации», — сообщил Кухарук. Он подчеркнул, что проекты будут учитывать не только реализацию объектов регионального и местного значения. Документы будут включать крупные инвестиционные проекты по трансформации городской среды. «Я пригласил к диалогу и обсуждению стратегических документов строительное сообщество, а также жителей города Тюмени», — пояснил Кухарук. Ранее URA.RU рассказало о нескольких идеях, которые прозвучали в рамках форума. В частности, один из тюменских микрорайонов предложили превратить в искусственный остров, как в Дубае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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