Мэр Тюмени Кухарук: город будет развиваться в рамках трех стратегий

В Тюменской области создадут стратегии развития, которые изменят облик региона

По словам Кухарука, три документа учтут все особенности развития Тюмени и области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области в ближайшее время будут созданы три стратегии развития, которые повлияют на облик всего региона и областного центра в частности. Об этом по итогам первого дня форума «Строительство и архитектура» заявил в своем telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук.

«Вместе с правительством Тюменской области мы приступаем к разработке трех базовых документов. Это будут стратегия социально-экономического развития Тюменской области; стратегия инвестиционного развития Тюменской области и стратегия развития Тюменской агломерации», — сообщил Кухарук.

Он подчеркнул, что проекты будут учитывать не только реализацию объектов регионального и местного значения. Документы будут включать крупные инвестиционные проекты по трансформации городской среды. «Я пригласил к диалогу и обсуждению стратегических документов строительное сообщество, а также жителей города Тюмени», — пояснил Кухарук.

Ранее URA.RU рассказало о нескольких идеях, которые прозвучали в рамках форума. В частности, один из тюменских микрорайонов предложили превратить в искусственный остров, как в Дубае.