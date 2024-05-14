Уровень воды в Иртыше за день поднялся на три сантиметра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В Тюменской области уровень воды в реке Иртыш продолжает подниматься. На контрольных точках рост за день составил три сантиметра. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«Село Демьянское, Уват, Тобольск, река Иртыш. По данным гидропоста, на 14 мая 20:00 уровень воды за день поднялся на три сантиметра. Демьянское — 846 см, Уват — 1039 см, Тобольск — 641 см», — передает инфоцентр правительства.

На реке Ишим уровень снижается, но все еще превышает критические отметки, кроме гидропоста в селе Ильинка. Там уровень на вечер 14 мая составил 791 см, при критическом значении в 800 см. Пребывает и Тобол. В Ялуторовске и Иевлево рост составил 3 и 12 сантиметров соответственно и приближается к опасным отметкам.

Губернатор региона Александр Моор ранее предупредил, что следующим в зону затопления попадает Вагайский район. Уровень воды здесь уже превышает критический на 60 сантиметров и продолжит расти.

Уровень воды в тюменских реках на 20:00 14 мая telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области Фото: