14 мая 2024
13 мая 2024

Когда в ЯНАО отключат отопление

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
Отключение отопления в ЯНАО будет проходить поэтапно Фото:

Отключение централизованного отопления на Ямале произойдет, если среднесуточная температура воздуха на улице будет выше +8 градусов в течение пяти дней. Переход на летний сезон происходит поэтапно с юга округа. Об этом URA.RU рассказали в департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО.

«Решение об отключении отопления в округе будут принимать органы местного самоуправления. На Ямале погода часто непредсказуема и тепло может смениться холодами, поэтому энергетики стараются подстраховаться и не спешат завершать отопительный сезон», — рассказали агентству в пресс-службе департамента.

В 2023 году в ЯНАО отопление начали отключать с конца мая. Обычно энергетики дают анонс о завершении отопительного сезона за несколько дней, с этого этапа начинается подготовка котельных уже для грядущего зимнего сезона.

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Отключение централизованного отопления на Ямале произойдет, если среднесуточная температура воздуха на улице будет выше +8 градусов в течение пяти дней. Переход на летний сезон происходит поэтапно с юга округа. Об этом URA.RU рассказали в департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. «Решение об отключении отопления в округе будут принимать органы местного самоуправления. На Ямале погода часто непредсказуема и тепло может смениться холодами, поэтому энергетики стараются подстраховаться и не спешат завершать отопительный сезон», — рассказали агентству в пресс-службе департамента. В 2023 году в ЯНАО отопление начали отключать с конца мая. Обычно энергетики дают анонс о завершении отопительного сезона за несколько дней, с этого этапа начинается подготовка котельных уже для грядущего зимнего сезона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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