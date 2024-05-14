Когда в ЯНАО отключат отопление

15 мая 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

Отключение отопления в ЯНАО будет проходить поэтапно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отключение централизованного отопления на Ямале произойдет, если среднесуточная температура воздуха на улице будет выше +8 градусов в течение пяти дней. Переход на летний сезон происходит поэтапно с юга округа. Об этом URA.RU рассказали в департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. «Решение об отключении отопления в округе будут принимать органы местного самоуправления. На Ямале погода часто непредсказуема и тепло может смениться холодами, поэтому энергетики стараются подстраховаться и не спешат завершать отопительный сезон», — рассказали агентству в пресс-службе департамента. В 2023 году в ЯНАО отопление начали отключать с конца мая. Обычно энергетики дают анонс о завершении отопительного сезона за несколько дней, с этого этапа начинается подготовка котельных уже для грядущего зимнего сезона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отключение централизованного отопления на Ямале произойдет, если среднесуточная температура воздуха на улице будет выше +8 градусов в течение пяти дней. Переход на летний сезон происходит поэтапно с юга округа. Об этом URA.RU рассказали в департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. «Решение об отключении отопления в округе будут принимать органы местного самоуправления. На Ямале погода часто непредсказуема и тепло может смениться холодами, поэтому энергетики стараются подстраховаться и не спешат завершать отопительный сезон», — рассказали агентству в пресс-службе департамента. В 2023 году в ЯНАО отопление начали отключать с конца мая. Обычно энергетики дают анонс о завершении отопительного сезона за несколько дней, с этого этапа начинается подготовка котельных уже для грядущего зимнего сезона.