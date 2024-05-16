В Тюменской области простились со стрелком, погибшим на СВО

Боец погиб на СВО в ходе выполнения боевых задач
В Ишимском районе (Тюменская область) простились с Сергеем Бурдаковым, погибшим на СВО. Информацию о гибели стрелка сообщили в районной администрации.
«В Ишимском районе состоялось прощание с рядовым, стрелком Бурдаком Сергеем Андреевичем, погибшим в ходе специальной военной операции. Проститься с Сергеем Андреевичем пришли родные, друзья и все неравнодушные жители села Новотравное», – сообщили в администрации.
Ранее в Тюменской области простились с потомственным военным Станиславом Пермяковым. Мужчина был родом из Ялуторовска и погиб при выполнении боевых задач на СВО.
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