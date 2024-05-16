16 мая 2024

В Тюменской области простились со стрелком, погибшим на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец погиб на СВО в ходе выполнения боевых задач
Боец погиб на СВО в ходе выполнения боевых задач Фото:

В Ишимском районе (Тюменская область) простились с Сергеем Бурдаковым, погибшим на СВО. Информацию о гибели стрелка сообщили в районной администрации.

«В Ишимском районе состоялось прощание с рядовым, стрелком Бурдаком Сергеем Андреевичем, погибшим в ходе специальной военной операции. Проститься с Сергеем Андреевичем пришли родные, друзья и все неравнодушные жители села Новотравное», – сообщили в администрации.

Ранее в Тюменской области простились с потомственным военным Станиславом Пермяковым. Мужчина был родом из Ялуторовска и погиб при выполнении боевых задач на СВО.

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В Ишимском районе (Тюменская область) простились с Сергеем Бурдаковым, погибшим на СВО. Информацию о гибели стрелка сообщили в районной администрации. «В Ишимском районе состоялось прощание с рядовым, стрелком Бурдаком Сергеем Андреевичем, погибшим в ходе специальной военной операции. Проститься с Сергеем Андреевичем пришли родные, друзья и все неравнодушные жители села Новотравное», – сообщили в администрации. Ранее в Тюменской области простились с потомственным военным Станиславом Пермяковым. Мужчина был родом из Ялуторовска и погиб при выполнении боевых задач на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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